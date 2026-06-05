Vaega e 17

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 17.

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Ina ua taunu’u le sui o Nero, e fa’aauau le leoleoina o le tamaitai pese o Repeka, i lea afiafi, sa faatonuina o ia e Nero, ina ia vave fa’afeso’ota’i atu o ia, pe a toe tula’i mai se faalavelave. Ma ia ‘aua ne’i alu i totonu o le potu a le tamaitai pese, e aunoa ma se tagata e la te toalua.

“Afai ua manaomia ona e alu i totonu, valaau atu a’u. Afai ua mana’oma vave ona e alu i totonu, vala’au seisi mai i sikulaki a le faletalimalo, e te lua o i totonu,” o le faatonuga lea a Nero i lana tama faigaluega, lea o le a suia o ia.

Ona o la tu’ua lea ma le teine o Selema, ia le faletalimalo.

Ua fa’asasa’o atu Selema i le fale o le alii o Mikaele, lea e iai le tamaititi o Mareko. E taunu’u Selema i le fale a Mikaele, ua toe lava o le moli, i le polotito pito i luma o le fale, o lo’o ola. Ae ua pe uma moli i totonu o le fale.

Sa fa’asasa’o Selema i le umukuka, e su’e sana mea’ai, ona sa le’i sao sana mea e ‘ai i lea po, ona o le tau leoleoina o le tamaitai pese faigata o Repeka.

Na fa’ate’ia Selema, i le matala ole faitoto’a i tafatafa o le umukuka, lea e agai i le potu i lalo o le fale a Mikaele, ae tamo’e mai i fafo se alii lapo’a ma agai sa’o atu i le faitoto’a pito i tua o le fale.

E fetaui le tamo’e atu o Selema ma tu i le faitoto’a lea na fa’ato’a ulufafo atu ai le tagata lea na oso mai i le potu pito i lalo o le fale, ae taunu’u atu foi ma Mikaele i le umukuka.

“Ua leva na e sau?” o le fesili atu lea a Mikaele ia Selema.

‘Na e va’ai mai i le tagata lea na oso mai ile potu pito a lalo o lou fale?” o le fesili mai lea a Selema, a’o tu i le faitoto’a ma tau autilo atu i fafo i le pogisa.

“E leai!” o le tali lea a Mikaele ma savali atu i le mea o tu mai ai Selema. “O ai?”

“Ou te le iloa. O lea fa’ato’a o’u tu i totonu o le umukuka, ae matala mai le faitoto’a o le potu lea e i lalo, ma tamo’e mai ai se tamaloa lapo’a ma fa’asasa’o i fafo o le faitoto’a,” o le tali lea a Selema.

Ua savali faatopetope atu nei ia Mikaele ma tatala se pusa toso i totonu o le umukuka ma se’i mai ai se fana ma savali atu agai i le faitoto’a lea e matala, agai i lalo o le potu lea e i lalo o lona fale.

“Ae a pe a faatali i leoleo?” o le fesili atu lea a Selema.

Ua ‘ata ia Mikaele ma faapea mai, “Ua galo ia oe, o a’u o le leoleo.”

Ua ki e Mikaele ia le moli o le potu pito a lalo ma savali lemu agai i lalo, a’o mulimuli atu i ona tua, ia Selema.

Ina ua o la taunu’u i lalo, ua o la tu tu ma tilotilo solo.

“Ou te le iloa pe aisea o le a sau ai seisi i lalo i’I, e leai se mea o iai,” o le tala lea a Mikaele.

“Ai o se gaoi sa sau e su’e ni au meatotino, e gaoia,” o le faapea atu lea a Selema.

“E leai, o la’u laptop la e i luga o le laulau, ae e le’i gaoia. O la foi e i luga ia le masini o taaloga ma le televise.”

Ua tago atu nei ia Mikaele i lana telefoni ma valaau loa le ofisa a leoleo, ma talosagaina ia se taavale leoleo, e oso atu i lona tuaoi, e su’esu’e pe vaai i seisi.

[E FAIA PEA]