VAEGA 16

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

******************************************************

Ua geno atu Selema ia Nero, o le a alu i fafo e tali lana telefoni. Ua fesili atu Selema ia Mikaele, po o a mai la’ua ma Mareko, ae tali mai Mikaele, “Na talu lava ona ou sau i le fale, o lo’o fai lava ta’aloga a Mareko. Ae ua uma na ‘ai.”

Ona fesili atu lea o Mikaele ia Selema, po o le a le taimi e toe fo’i atu ai. Sa fai sina umi ua le tali ia Selema, ona toe faapea mai lea o Mikaele. “Ou te alu ese mai i le fale, i le 6 i le taeao. Ia o’o atu ai, ua e taunuu mai i le fale.”

“Vave mai, ne’i te’i ua toe nofo Mareko ma vali la’u maile,” o le tala lea a Mikaele.

“E a? Aisea?” o le fesili te’i atu lea a Selema i le faamatalaga a Mikaele, ua nofo Mareko ma vali lana maile.

Na toe fo’i atu Selema i totonu o le potu ma savali atu i le mea o tu faalagolago ai ai Nero, ma fesili atu, po o toe iai seisi faalavelave o tupu i le latou teine o Repeka.

Sa lue mai le ulu a Nero e leai, ma faasino atu le itu o tu mai ai Repeka ma lana ipu uaina i lona lima.

“Ua uma ona ou fai i le aufaigaluega, e aua ne’i toe ave iai seisi ipu uaina,” o le tala lea a Nero.

O le taimi lea na pasi ane ai loa ma se tasi o alii faigaluega ma se ipu o feavea’i ai mea’ai. Na fa’ate’ia sit ama, i le mau o Repeka, i ona itutino sa ma faapea atu, “Aumai sesi a’u ipu uaina, ua e iloa?” Ua le mafai ona gagana si alii faigaluega, ona o le tiga o lona itu tino lea o lo’o mau ai maiu’u a le tamaitai pese o Repeka. Ua na’o na lue o lona ulu, ioe.

Ua savali atu loa Nero ma taumafai e ta’ita’i ‘ese mai Repeka mai totonu o le potu. Ae peitai, ua fa’atai o le teine pese, e le o fia alu ese, o la e fia nofo e fa’aauau ona inu sana uaina.

Na ona o’o lava i fafo o le faitoto’a, tago atu loa Nero, sii mai le tamaitai o Repeka, ma togi i luga o lona tau’au ma amo fa’ataga talo, agai i le ‘elevator’, ma momoli sa’o ai lava o ia i lona potu.

[E FAIA PEA]