VAEGA 14

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

S fa’ate’ia le teine o Selema ma le alii leoleo o Nevo, ina ua oso atu ia Pele, o le sui o le kamupani e ana le polokalama lea e fuafua, e faafiafia ai le tamaitai pese o Repeka, ma taumafai e toso ese, ia le pulupulu a Repeka sa la’ei.

Ua tilotilo solo Selema e va’ai pe aisea ua faia ai e Pele lea tulaga, ma lona vaai atu i leisi itu o le potu, i se faailo tele o lo’o tu mai ai le faamalamalamaga o le uiga o le koneseti.

O le autu o lenei koneseti, o le tau sailiga o se seleni, mo le tausiga o manu o lo’o sauaina e tagata.

Ae o le taimi lea ua o’o mai ai i o latou luma, ia se fafine, ua mumu uma foliga i le ita.

“Ave’se nei lava lou pulupulu lena ae la’ei!” o le faatonu leotele lea a le fafine ia Repeka.

Ua te te mai mata o Repeka i le fafine, ma faapea mai, “E leai sau feau!”

Na toe leotele mai le fafie ma fesili mai, “O e silafia le tele o manu ua fasiotia e gaosi ai lou pulupulu?”

Ae toe tali mai Repeka, “Na ou fai atu e leai sau fe’au i o’u lavalava!”

O le taimi loa lea, na ‘a’apa atu ai le fafine ma u’u mai se ipu uaina ma sasa’a i le pulupulu a Repeka. Ae sa le’i solomuli ai Repeka, i lona tago atu u’u mai seisi ipu uaina, ma sasa’a i le ulu o le fafine lea o lo’o la tau ‘upu.

Na tuai le ‘a’apa atu o Nevo e taofiofi mai ia Repeka, ae o le taimi lea, ua mau lima lua ia Repeka, i le ua o le fafine.

Sa laulogo uma totonu o le potu i le fe’ei a Repeka ma le fafine, i le la futiga ulu lea ua fai. Ua oso atu Selema ma toso ‘ese mai le fafine, o lo’o mau i le ulu a Repeka. Ae o le taimi lea, o lo’o taumafai Nevo e toso atu i fafo ma le potu ia Repeka.

[E FAIA PEA]