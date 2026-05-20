E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA

Wed, 05/20/2026 - 8:16pm

[ata: SN]
By 
Okalani Etuati

VAEGA 12

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

Na tu’itu’i lemu e Nero ia le faitoto’a ma vala’au atu i totonu, “Repeka!”  Ae peitai, na fai sina umi o faatali se tali mai i totonu, ae e leai seisin a tali mai.

“Ai o i totonu o le fale ta’ele,” o le faapea atu lea a Selema.

Ona toe tu’itu’i lea a Nero ma toe vala’au, “Repeka! O Nero! Tatala mai le faitoto’a!”  Ina ua fiu Nero ma Selema e faatali le tatalaina mai o le faitoto’a, na tago ai loa Nero i lana taga ma to mai i fafo le ki o le faitoto’a.

Ua o la ulufale atu nei i totonu o le potu ma tauvala’au le igoa o le tamaitai pese, o Repeka.

Ae oso mai se teine mai i totonu o le potu moe, “O le a?”

“O  lea na ma o mai e fa’afeao atu ia le tamaitai pese,” o le tali atu lea a Nero.

Ae lagona atu loa le leo o  Repeka i totonu o le potu, o faapea mai, “Ou te le iloa pe aisea le mea ou te sau ai fua i nei mea!”

O le tamaitai pese o Repeka, ua 61 tausaga o lona soifua.

Sa tali atu le tamaitai na tatalaina le faitoto’a, “O se fa’afiafiaga e taumafai e tau fofo ai le faafitauli lea na tupu i le masina ua tuanai, lea na e taumafai ai e so’a le tamaloa lale, i lau taavale.”

“E le o se mea na fuafuaina,” o le toe faapea mai lea a Repeka.

“Na oso lau taavale i luga o le vae a le tamaloa, ona e tago lea toe solomuli lau taavale ma so’a ai,” o le tali mai a le tamaitai.

E fai lava le tauga’upu a Repeka ma le tamaitai sa tatalaina le faitoto’a, a’o tutu ia Selema ma Nevo ma faalogologo.

Ona fesili atu lea o Selema, “E le o lau galuega le momoli o Repeka i le nofoaga e fai ai le faafiafiaga, ae le’i ta le taimi e amata ai?”

Na tali mai Nevo, “O lo’u tiute, o le puipuia lea o lona ola.”

“Ae o la’u matafaioi, o le momoli o ia i le nofoaga e fai ai le koneseti, ae le’i ta le taimi e amata ai,” o le faapea mai lea o le tamaitai na tatalaina le faitoto’a.

[E FAIA PEA]

