E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA
VAEGA 12
E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.
Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.
Na tu’itu’i lemu e Nero ia le faitoto’a ma vala’au atu i totonu, “Repeka!” Ae peitai, na fai sina umi o faatali se tali mai i totonu, ae e leai seisin a tali mai.
“Ai o i totonu o le fale ta’ele,” o le faapea atu lea a Selema.
Ona toe tu’itu’i lea a Nero ma toe vala’au, “Repeka! O Nero! Tatala mai le faitoto’a!” Ina ua fiu Nero ma Selema e faatali le tatalaina mai o le faitoto’a, na tago ai loa Nero i lana taga ma to mai i fafo le ki o le faitoto’a.
Ua o la ulufale atu nei i totonu o le potu ma tauvala’au le igoa o le tamaitai pese, o Repeka.
Ae oso mai se teine mai i totonu o le potu moe, “O le a?”
“O lea na ma o mai e fa’afeao atu ia le tamaitai pese,” o le tali atu lea a Nero.
Ae lagona atu loa le leo o Repeka i totonu o le potu, o faapea mai, “Ou te le iloa pe aisea le mea ou te sau ai fua i nei mea!”
O le tamaitai pese o Repeka, ua 61 tausaga o lona soifua.
Sa tali atu le tamaitai na tatalaina le faitoto’a, “O se fa’afiafiaga e taumafai e tau fofo ai le faafitauli lea na tupu i le masina ua tuanai, lea na e taumafai ai e so’a le tamaloa lale, i lau taavale.”
“E le o se mea na fuafuaina,” o le toe faapea mai lea a Repeka.
“Na oso lau taavale i luga o le vae a le tamaloa, ona e tago lea toe solomuli lau taavale ma so’a ai,” o le tali mai a le tamaitai.
E fai lava le tauga’upu a Repeka ma le tamaitai sa tatalaina le faitoto’a, a’o tutu ia Selema ma Nevo ma faalogologo.
Ona fesili atu lea o Selema, “E le o lau galuega le momoli o Repeka i le nofoaga e fai ai le faafiafiaga, ae le’i ta le taimi e amata ai?”
Na tali mai Nevo, “O lo’u tiute, o le puipuia lea o lona ola.”
“Ae o la’u matafaioi, o le momoli o ia i le nofoaga e fai ai le koneseti, ae le’i ta le taimi e amata ai,” o le faapea mai lea o le tamaitai na tatalaina le faitoto’a.
[E FAIA PEA]