Vaega e 03

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 03.

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Na matua’i fa’ate’ia ia le teine o Selema, ona o lea na o atu ma Lula e aumai ia le fafine o Lina e fa’ataunu’u lona faamasinoga, ona o lea ua misi lona faamasinoga ma ua ma’imau ai le tupe a le kamupani o lo’o la faigaluega ai ma Lula, e tatala ai i tua Lina mai i falepuipui, ae o lea ua toma’aga atu Lina, pe mafai ona ia va’aia lana tama, le tamaititi o Mareko.

“Oi e leai faamolemole,” o le tali tauselasela atu lea a Selema, ia Lina ma lana talosaga faafuasei.

“E le umi,” o le toe ‘ai’oi atu lea a Lina. “Tau lava ina se’i o’o i le taimi e mafai ona toe tatala mai ai i a’u i tua. Ona ‘ou su’eina lea o seisi e mafai ona ave iai.”

“A mafai ona tatou o i le taimi nei, e mafai ona toe totogi e Pili (le pule o le kamupani) le tupe e toe tatala ai oe i tua,” o le faapea atu lea a Selema.

“Ae a pe afai ae tupu seisi tulaga i le faamasinoga ma le mafai ai ona ou toe sau i fafo? O lea e manaomia seisi e piki mai Mareko mai i le aoga.”

Sa tau finau atu Selema, e leai se mea e ono tupu, ae peitai, sa le’i maluelue ai le finau mai a le fafine o Lina.

“Ua lava loa lena. Tatou o ae tu’u le tama e alu ia Selema e piki mai i le aoga,” o le oso mai lea a Lula. “Tu’u loa i lalo le fana, ae alu e sauni, o le vave o le tatou o, o le vave foi lena ona fa’auma lau mataupu.”

E ave lava le ta’avale a Lula, a’o latou agai atu i le latou ofisa ma Lina, ae sa ona lagona le faataupupula atu iai o Selema ma le le fiafia.

“Se aua e te popole, e toe tatala mai lava i tua ia Lina ona alu atu lea e avel ana tama,” o le faapea mai lea a Lula.

O le aoauli lea, a’o nofonofo le teine o Selema, i lo latou ofisa ma fa’atalitali se tala mai ia Lina, sa fa’ate’ia o ia i le faapea atu o Kuini, le pule o le latou ofisa. “Ua le mafai ona totogi le pone e tatala mai ai i tua ia Lina.”

[E FAIA PEA]