VAEGA 02

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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A’o taumafai Selema ma Lula e fautuaina ia le tamaitai o Lina, lea ua taumafai e pule i lona ola, sa toe faapea mai Lina, “A ou oti, o le a maua e la’u tama, o Mareko, ia la’u inisiua ma e leai se mea ou te popole ai. Ae a loka a’u i le falepuipui, o le a leai seisi e fesoasoani ia Mareko.”

O Lina o lo’o molia i lona osofa’ia ma gaoia tupe a se faleoloa. Ae o le kamupani lea e faigaluega ai Selema ma Lula, sa totogia le tupe e toe tatala ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

Ae peitai, na lau le faamasinoga a Lina, ae ua le alu atu le tamaitai. O le mea lea na tutuli mai ai e le kamupani ia Selema ma Lula, e saili ma avatu ia Lina. Ae peitai, e mau mai e Lula ma Selema, ia Lina, o lo’o tu ma se fana o lo’o ta’i i lona ulu, e taumafai e pule i lona ola.

“E le maua e seisi se tupe inisiua ma pule i le ola,” o le faapea mai lea a Lula.

“E mo’i?” o le fesili lea a Lina ma atili ai ona tagi.

“Ioe, e moni,” o le toe faapea atu lea a Lula. “Ma leisi mea, ou te le iloa pe aisea e te popole ai ia Mareko, o la e to’atele tagata o lou aiga, e leai se mea e popole ai i se tasi e tausia Mareko.”

“E le faigofie,” o le tala lea a Lina. “O lo’u tina lea faato’a te’a mai le falema’i. E na te le mafai ona tausia Mareko. E le mafai foi e lo’u tuagane o Toma, ona va’aia Mareko, ona o lea faato’a tatala mai i le falepuipui, ma o lo’o nofo va’ava’aia.”

“Ae a lou uso?” o toe le fesili atu lea a Lula.

Na ‘ata’ata ia Lina ma faapea mai, “O la e pisi i le tausiga o lana fanau. Ua sola le to’alua ae tia’i.”

“Ou te iloa e tatau ona iai seisi e mafai ona va’aia Mareko,” o le tala lea a Lula.

“E leai,” o le faapea mai lea a Lina ma foliga faanoanoa. “E pisi uma tagata i o latou olaga. Ae o Mareko, e fai sina faigata ona e iai ona mana’oga faapitoa.”

Sa te’i ia Selema i le liliu atu o Lina ia te ia ma faapea atu, “E mafai ona e va’aia Mareko.”

[E FAIA PEA]