VAEGA 01

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le amataga o le tatou Fagogo Fou – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

Na tu le tamaitai o Selema i le ogatotonu o le umukuka a Lina, ma tilotilo ma lona loto e tumu i le ofo, i le mama o le umukuka a Lina, ae o lo’o tu Lina i ona luma ma se fana i lona ulu.

O Selema na faigaluega i le kamupani a lona tausoga, lea e fesoasoani e toe tatalaina mai i fafo tagata e loka i falepuipui.

“O le a ou pule i lo’u ola,” o le tala lea a Lina. “Ae ou te iloa, e te le kea ai, ona e tusa lava pe ou te oti, e maua lava lau tupe.”

“E sa’o lelei lava lau tala,” o le tali atu lea a Selema. “Ae a ou mafaufau i le tele o pepa e tau faatumu pe a e pule i lou ola, ona oso lea o lo’u le fiafia.”

O Lina sa masani ona a’o’oga ma Selema, e tasi le tausaga e matua ai, ae na nofo vave mai i le aoga, ina ua ma’itaga. Ae o lea ua su’e e leoleo ona o le gaoia o se faleoloa. O le kamupani a le tausoga a Selema, na totogi le tupe e tatala ai i tua ia Lina, a’o fa’agasolo lona faamasinoga. Ae sa fiu e faatali mai i le aso o lona faamasinoga, ae e le’i auai atu.

O le mafua’aga lea o lo’o iai Selema i totonu o le fale a Lina, ona o Selema lea sa tuli mai e avatu.

“Na pau lava le mea na ou mana’o ai, o se a,” o le toe faapea mai lea o le teine o Lina.

“Ae o le toatele o tagata, e masani ona o i fale kalapu e inu ai, ae le o le osofa’ia o se faleoloa,” o le toe tali atu lea o Selema.

“Vaai, o lea fa’ato’a molia oe i se solitulafono ma e leai seisin a lavea i lau mea valea lea na fai. Ou te iloa, e le mamafa tele sou faasalaga,” o le tauanau atu lea a Selema.

Na matala mai ia le faitoto’a pito i tua o le fale, ma tu’u mai le ulu o Lula, le tamaitai lea ma te toalua, ma fesili mai, “o le a le mea ua tuai ai? Ua ou lelava nofonofo i totonu o le taavale.”

“O lea e fai sina le mautonu o Lina,” o le tali atu lea a Selema.

“Ou te le fia alu i le falepuipui,” o le tagi lea a Lina.

[E FAIA PEA]