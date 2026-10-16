E FAI O LENEI AE O LENA
“O E LAGONA MAI A’U?”
Na fai se fuafuaga a se tama ma se tina matua, e o e va’ai le foma’i taliga, on aua manatu le tama matua, ua afaina ia le fa’alogo a le tina matua. Ua uma ona faamautu le la taimi ma le foma’i.
Fai mai le foma’i, “Lua vaiaso ona oulua o mai lea e va’ai a’u.”
Ma sa faatonu foi e le fomai ia le toeaina, e fai se su’ega a le loomatua, ae la te le’i o atu, e iloa ai e le foma’i le tulaga o iai taliga o le lo’omatua.
O le faatonuga a le foma’i, ia alu le toeaina, pe a ma le 40 futu le mamao mai i le loomatua, ona amata lea ona talanoa mai i le loomatua, I lona leo masani. Aua le so’ona leotele, pe taumusumusu foi. Afai ae le lagona atu e le loomatua, ona toe soso mai lea i le 30 futu le mamao. A leai lava, ona toe soso mai lea i le 20 futu. Ma fa’apena ai lava, se’ia o’o ina lagona atu o ia e le loomatua.
O le afiafi la lea, a’o iai le loomatua i totonu o le umukuka, o lo’o pisi i le kukaina o le la mea’ai, ae o lo’o saofa’i le toeaina i totonu o le potu malolo. Sa faapea ifo le toeaina, e 40 futu le mamao lea o lo’o iai o ia mai i le loomatua.
Ona ia fesili atu loa lea i le loomatua, “Tina, o le a lau kuka faigata lena e fai?”
E leai se tali mai a le loomatua.
Ua tu i luga le toeaina ma soso atu, pe a ma le 30 futu le mamao lea ua iai. “Tina, o le a lau kuka lena ua manogi mai?” o le toe fesili atu lea a le toeaina.
E leai lava se tali mai a le loomatua.
Ua toe so so atu le toeaina, ua pe a ma le 20 futu le mamao. O lona uiga, o lea ua i totonu o le potu ‘ai ia le toeaina.
“Dear, o le a lau mea’ai lena e kuka?” o le fesili atu lea a le toeaina i le loomatua.
Ae le lagona atu lava e le toeaina ia se tali mai i le loomatua.
Ua toe so so atu le toeaina, ua o’o atu lava i le faitoto’a o le umukuka. “Tina, o le a ea lau kuka lena e fai?”
Ae leai lava se leo o lagona atu e le toeaina, mai i le loomatua.
O lea, na savali sa’o atu ai loa le toeaina ma tu tonu lava i tua o le loomatua ma toe faapea atu. “Tina, o le a lau mea’ai lena e kuka?”
Na toeitiiti lelea si toeaina, i le faapea mai a le lo’omatua, “O le faalima lea ona ou tali atu! O le MOA!”
[IA MANUIA TOE FUAFUAGA UMA I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]