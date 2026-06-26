E FAI O LENEI AE O LENA
“O UPU PITO SILI ONA TAUA E ONO”
Sa iai se ulugalii matutua, ua atoa le 11 tausaga talu ona fa’aipoipo, ae fa’ato’a maua se la pepe.
O se ulugalii loto alolofa, agalelei ma le loto maualalo.
Ma na o la tausi faapelepele i le la pepe tama, ma le fa’aeteete.
Ina ua atoa le lua tausaga o le tamaititi, ua amata ona savali ma ulavale e pei ona masani ai tamaiti, o lena tausaga.
A’o tapena le tamaloa mo galuega i lea taeao, sa ia va’aia ia se fagu o iai ni fualaau mo mea tiga, o tu i luga o se laulau, ae o lo’o matala.
Ona o le tautopetope o le tamaloa, i ne’i tuai i le galuega, sa ia valaau atu ai i lona to’alua, e vaai le fagu fualaau lea o lo’o i luga o le laulau, e tapuni faalelei ma tu’u i se mea maualuga.
Ae peitai, sa pisi lava le tina i ana feau o le taeao, ua galo ai le fautuaga a lona toalua.
A’o ta’alo le tamaititi 2 tausaga, i totonu o le fale, sa ia va’aia ai le fagu fualaau, i luga o le laulau, ma ia ‘a’apa atu iai ma tu’u uma fualaau i totonu o lona gutu.
E toe savali mai le tina e siaki lana tamaititi, talofae, o lo’o ta’oto atu, ua tau le manava.
Na faatopetope atu e le tina, ia si ana tama i le falemai, ae paga lea, na siliga ma togafiti a fomai.
Ua nofo le tina loto mafatia ma mafaufau, pe a faapefea ona ta’u lenei mea faigata, i si ona toalua.
E le’i umi, ae taunu’u atu le tamaloa ma sa tilotilo atu i le tino maliu a si ona atalii. Ona ia tepa lea i autafa, o lo’o saofa’i mai ai si ona to’alua.
E tolu lava upu a le tamaloa sa fai atu i lona toalua, na faapalasi ai le fafine ma tagi lotulotu. “Ou te alofa ia te oe”!
Sa le’i manatu le tamaloa e sailiili le mafua’aga, po o ai e tu’ua’i. Sa na’o le pau lava le tulaga na o’o mai i lona mafaufau, o le faamafanafana i si ona to’alua.
[IA MANUIA TOE FUAFUAGA O LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]