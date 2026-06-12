E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE FATU A LE MANUKI”

I aso la ua leva, sa nofo ai se manuki i luga o se Apu. O lenei la’au, e fua lava i le tausaga atoa ma e to’atele manu o le vao ma manufelelei o le vateatea, e afea le la’au ma aisi atu i le manuki, mo se ‘apu.

O se tasi aso, na alu atu ai se kolokokaila ma aisi i le manuki, mo sana ‘apu. Sa tau’ai mai i lalo e le manuki ia ni apu mo le kolokokaila. Sa fa’amalieina le loto o le kolokokaila, i le suamalie ma le susua o apu.

Na faapea ona tau’ai mai ai foi e le manuki i le kolokokaila, ia nisi apu, e alu ma ave i le fale, ma lona to’alua

Ua alu ese fiafia ia le kolokokaila ma ua fiafia foi le manuki, ona o lea ua la uo ma le kolokokaila, o lona uiga, e le toe taumafai e ‘ai o ia.

Ae peitai, i lea afiafi, ina ua mae’a ona faamalieina ia le to’alua o le kolokokaila, i apu na foa’i atu e le manuki. Sa faapea atu ai le kolokokaila fafine, i lona toalua. “E manaia le suamalie o le ‘apu. Ae e te iloa le mea e sili atu ona suamalie?”

Ua tali mai lona to’alua po o le a.

Ae tagi le kolokokaila fafine ma faapea atu, “ O le fatu a le manuki.”

Ua matua’i te’i lava le kolokokaila po’a, i le tala a lona to’alua. “E a lau tala?”

Sa augani atu le kolokokaila fafine, i lona toalua, e mate o ia, pe afai e na te le ai i le fatu o le manuki.

Ua matua’i faanoanoa le kolokokaila ona, e fai o lona alofa i lona to’alua ae ua matua’i faigata tele le mea ua mana’o ai.

Ae o lea na alofa ifo le manuki ia la’ua ma tu’uina mai ni la apu e la te ‘a’ai ai.

Sa faafaigata i le kolokokaila ona talitualima le mana’oga a si ona to’alua.

O le mea lea, o le taeao na soso’o ai, na toe alu atu ai le kolokokaila, i le nofoaga o iai le Apu ma tauvalaau si manuki.

Ma ia vala’aulia le manuki, e la te fai’aiga i lona fale.

Ua oso fiafia mai si manuki ma talia le vala’aulia a le kolokokaila. Ma ia oso mai i le saofai i luga o le papatua a le kolokokaila, ae ua amata ona toe ‘a’au le kolokokaila, agai i lona fale.

O le ogatotonu o le vai, ae amata ona fa’amagoto le kolokokaila ma ia faamatalaina atu i le manuki ia le mafua’aga o le ave o ia i lona fale.

Sa le’i ano tele le manuki i le tala a le kolokokaila lea o lo’o faamatala atu, ma le mana’o a lona to’alua i lona fatu.

Ae ua faapea ifo le manuki, “Ia paga lea, ana e vave fai mai, ua ou sau ma aumai lo’u fatu. Ae o lo’u fatu, o lo’o i luga o le Apu. E tatau ona ta toe o e aumai.”

Sa matua’i talitonu le kolokokaila ile tala a le manuki lea ua fai atu, ma ia toe liliu ai ma toe ave le manuki i le apu.

Na ona o’o atu ai lava, oso le manuki saofa’i mai i le lala pito maualuga o le apu, ma tau’ai mai le ulu a le kolokokaila, i apu ma ‘ata ma fai mai iai, “Aia lou vale, alu e toe su’e seisi manuki e te fa’avaleaina.”

[IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE O LENEI VAIASO]