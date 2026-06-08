E FAI O LENEI AE O LENA
“FUA LE FAAMAONI I LE FASI LA’AU”
Na leiloa mai i totonu o le fale a se alii mau’oa, ia se filifili auro taugata. O se filifili, e faapelepele lava iai le alii mau’oa, ona o se meaalofa, sa maua e le alii mau’oa, mai i se tagata, e pele ia te ia.
O le mea lea, e seasea ona la’eiina e le alii mau’oa lenei filifili auro, se’ia vagana ai lava ni faatasiga faapitoa a le malo.
Ma e iai lava le pusa, sa fau e le alii mau’oa, e teu faalelei ai lenei filifili auro.
Ae na matua’i mafatia ia le loto a le alii mau’oa, ina ua o’o atu ia le tala ia te ia, ua leiloa lana filifili auro.
Sa musu le alii mau’oa e so’ona tu’ua’i ana tagata faigaluega, lea o lo’o galulue i totonu o lona fale.
O le mea lea, sa ia ‘a’amia ai le faamasino sili o le nu’u, se’i ona su’esu’eina le mataupu.
Ua ‘a’ami uma mai e le faamasino sili, ia ‘au’auna a le alii mau’oa ma su’esu’eina ta’itasi i latou, ae peitai, na o latou tau fai tete’e uma, e leai seisi o i latou, sa tago i le filifili ‘auro a le latou matai.
Ona toe mafaufau lea o le faamasino sili, i seisi auala e saili ai le mea moni.
O lea, na ia tufatufaina ai ni la’au, pe a ma le 2 futu le ‘u’umi ma sa tofu le ‘auauna ma lana la’au. Ona faatonu lea e le alii faamasino sili, ia nei ‘au’auna, ina ia o latou usu uma atu le taeao e soso’o ai, ma momoli atu nei la’au i luma o le faamasinoga.
Ma le faamatalaga a le faamasino sili, “O ai lava o outou sa gaoia le filifili ‘auro, e o’o atu a taeao, o le a toe faaopoopo seisi inisi i lau la’au.”
Ua ta’tasi ma fo’i le tagata i lona fale ma lana la’au, ma o latou tausi faalelei i a latou la’au ina ne’i iai se suiga.
Ae o le ‘au’auna sa gaoia ia le filifili auro a lona matai, ua alu i le fale ma ia mafaufau pe mafai faapefea ona faatumau le umi o lana la’au, i le mea o iai.
Ma sa tonu i le ‘au’auna gaoi lea, o le a ia tago e fisi ese seisi inisi o lana la’au, aua o lea ua fai mai le faamasino sili, e o’o atu i le aso a taeao, o le a toe faaopoopo leisi inisi i le la’au.
Ua o’o i le taeao na soso’o ai ma ua potopoto uma atu ‘au’auna a le alii mau’oa i le fale faamasino. Ma taitasi ona tu’uina atu a latou la’au i luma o le faamasino sili.
Ma na fa’ate’ia le ‘au’auna gaoi, ina ua ia vaai atu, e pu’upu’u ‘ese ai lava lana laau. O iina na maua ai loa ma le ‘au’auna gaoi.
[IA MANUIA FUAFUAGA UMA O LENEI VAIASO FOU]