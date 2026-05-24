E FAI O LENEI AE O LENA

“IA TUTUSA AU UPU MA AU GAIOIGA”

Sa fa’ate’ia se alii faifa’atoaga, i se tasi aso, ina ua ausulusulu atu le alii o ‘Alope, i lona fale, ma ‘ai’oi atu ia te ia mo se fesoasoani.

“Fa’amolemole lau susuga, pe mafai ona e fesoasoani mai,” o le tagi atu lea a le ‘Alope, i le alii faifa’ato’aga.

“O le a le mea ua tupu?” o le fesili atu lea a le faifa’ato’aga i le ‘Alope.

“Faamolemole pe iai se vaega o lou fale, se’i o’u lafi atu ai, ona o lea e mulimuli mai i o’u tua, ia ni alii fanafana. Afai ae maua mai a’u, ou te iloa, o lo’u i’uga lava lea,” o le augani atu lea a le ‘Alope i le faifa’ato’aga.

Ua va’ai ma le alofa ia le alii faifa’ato’aga i le manu, ona ia faapea atu lea.

“Ia ua lelei, sau e alu i totonu o le fale, e saili se vaega o le fale, e malu ai lau lafi,” o le faatonuga lea a le fai fa’ato’aga, i le ‘Alope.

E le’i leva ona tamo’e i totonu le ‘Alope, i le fale a le faifa’ato’aga, e lafi ai, ae taunu’u atu loa ia ni alii fanafana, ma a latou fana.

“Faamolemole lau susuga, pe sa e taga’i mai i se ‘Alope, o tamo’e agai mai i le itu lea,” o le fesili atu lea a le ‘au fanafana i le alii faifaatoaga.

Ua tali atu nei le alii faifa’ato’aga, “E leai. E na’o a’u lava ou te nofonofo i’i.”

A’o tali atu le faifa’ato’aga i le ‘au fanafana, ae o le taimi lea, o lo’o ia faasinosino lima ai aga’i i totonu o lona fale.

Ua fiu le ‘au fanafana, e mate le gaioiga a le alii faifa’ato’aga, ma i’u ai lava ina o latou toe agai ‘ese atu.

Ua fai sina umi talu ona o ese atu le ‘au fanafana, ae toe savali mai loa le ‘Alope i fafo ma savali atu, aga’i i le togavao, e aunoa ma se faamatalaga i le faifa’ato’aga.

O le faifa’atoaga, ua oso lona ita i le ‘Alope, ona o le leai o se faamatalaga e fai atu, ae o se faafetai foi.

Ua valaau atu nei ia le faifa’ato’aga i le ‘Alope, “Alii ‘Alope, ia o a na mea, e tatala atu lo’u fale e te lafi ai, ma faasao mai oe i le ‘au fanafana, ae e tu gugu atu lava, e leai sau tala e fai mai.”

Na liliu mai le ‘Alope ma faapea mai, “Sa fia fai atu sa’u faafetai. Ae na ‘ou vaai i lau gaioiga sa fai, a’o e talanoa i le ‘au fanafana. Ua le o gatasi au upu ma au gaioiga.”

