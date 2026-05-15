E FAI O LENEI AE O LENA

“E LE VALEA UMA VALE”

I totonu o se vaomatua, sa tupu ai se Liona. Ae peitai, ua o’o i se tasi aso, ua iloa e le Liona, ua o’o mai foi ona tausaga e litaea ai, ona ua le toe tutusa lona malosi e saili ai ana mea’ai, e pei ona masani ai.

Ua toe fo’i le Liona i lona ana lea e nofo ai ma lona agaga ua tumu i le faanoanoa. Ae a’o savalivali atu le Liona i lana ana, sa mata’i mai e se manulele i luga o le la’au ia le mea ua tupu ma sa momomo lona loto, i le tulaga ua o’o iai le Liona, ae o se manu e fa’amaualuga i lona malosi.

Ona alu loa lea o le manulele ma fa’asalalau atu, i manu uma o le vao, ia le tulaga faanoanoa ua o’o iai le Liona. Ma ua faapea foi ona lagona e manu uma o le togavao, ia le agaga fa’anoanoa ma le alofa i le Liona.

Ua a’e ai loa se manatu i manu uma o le vao, ina ia o latou o e asi le Liona i totonu o lana ana ma taumafai e faamafanafana ia te ia. Ae o le Liona lenei, e ui ina vaivai ma matua, ae atamai tele.

O le tasi aso, na agai atu ai ia Manuki e asi ia le Liona. Ae o leisi aso, sa alu atu ai se pato. O leisi aso na asiasi atu ai se luko. O leisi aso na asiasi atu ai ia se Urosa.

O se tasi taeao, na sauni ai se ‘Alope, e alu e asi ia le Liona. O le alii o ‘Alope, o se manu e atamai tele foi. Sa ia savalivali atu ma le fa’aeteete ma tu i le gutu o le ana a le Liona, ma fesili atu ia Liona, po o a mai.

Ua vala’au mai le Liona, “Taeao manuia ‘Alope. Soso mai i totonu o le ana, ua ou tau le iloa atu oe. Ua alu atu foi ma la’u va’ai i lo’u matua.”

“Sau ta talanoa i totonu o le ana,” o le toe valaau mai lea a Liona i le ‘Alope.

A’o tauvalavala’au atu ia Liona i le ‘Alope, ae o le taimi lea o lo’o pupula toto’a lava ia ‘Alope i lalo o le palapala lea e i luma o le gutu o le ana a le Liona. Ina ua uma, ona vala’au atu loa lea o ‘Alope i le Liona, “E faamalie atu, so’u alu i la’u feau ae ou te toe sau i seisi aso e toe asi mai oe!”

Na te’i le Liona i le tali atu a le ‘Alope ma ia vala’au faatopetope mai, “Alope, ua iai se mea ua tupu?”

Ae ‘ata Alope ma toe vala’au, “O lea so’u alu e mafaufau pe aisea le mea e tele ai tulaga vae a manu o le vaomatua i luma o lou ana. Ae e na’o tulaga vae e agai atu i totonu o le ana, ae e leai ni tulaga vae, e iloa ai le toe fo’i mai mai totonu o le ana!”

Na ta’aligoligoa le vaomatua i le ‘e’e a le Liona ina ua mate’ia e ‘Alope lana tupua.

Ae o le taimi lea ua tamo’e faatopetope ‘ese atu ia ‘Alope mai i le ana a le Liona, ae toe vala’au mai lava, “E le valea uma vale!”

(IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO)