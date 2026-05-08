E FAI O LENEI AE O LENA
“O LE ALOFA MO TINA”
O se tasi aso, na fa’ate’ia ai se fafine, ina ua tu’itu’I atu se tamaititi e 10 tausaga, i le faitoto’a o lona fale.
Ina ua tatala e le fafine ia le faitoto’a ma ona va’aia le tamaititi, sa ia faapea atu i le tamaititi, “E iai se mea o manaomia?”
Ua fesili mai le tamaititi, “Tina, e iai sou toga la’au e mana’omia ona ou galue ai?
Sa tilotilo mai le fafine i le laititi o le tamaititi, ona ia faapea mai lea, “E, talofae. E leai sa’u togalaau o manaomia ona e galue ai.”
Ae ua toe ‘ai’oi atu le tamaititi, “Faamolemole, po o iai lava sau galuega e manaomia ona ou faigaluega ai?”
Ua tu le fafine ma mafaufau, ona ia faapea mai lea. “E fia se tupe o lo’o e manaomia?”
Ae na tali le tamaititi, “Ou te le mana’o i se tupe, ae a iai sau mea’ai mo a’u.”
Ona faapea atu lea o le fafine, i le tamaititi, “Ia ua lelei, faatali atu iina, ae o le a ou alu e aumai lau mea’ai.”
“E leai, se’i mae’a le galuega, ona mafai lea ona ou taliaina le mea’ai,” o le faapea atu lea a le tamaititi.
Ua momomo lava le loto o le fafine, i le augani atu a si nei ‘alu’alutoto, na ia faapea mai ai loa, “Ia ua lelei. Mulimuli mai ia te a’u.”
Ma ia tata’i atu le tamaititi i tua o le fale, ma ia faasino iai se vaega o lana pa la’au, ma faapea atu le fafine, “Ia va’ai le itu lea, tago e vele faalelei ‘ese le vao o iai.”
E tasi le itula na tu’u ai e le fafine ia le tamaititi e fai lana galuega. Ma ina ua ia toe fo’i ane e siaki le galuega a le tamaititi, ua le gata ina vele atoa e le tamaititi le vaega na ia faasino iai, ae faapena foi le pa la’au atoa. Ma ua mama lelei.
Na matua’i fiafia le fafine i le galuega a le tamaititi ma ia alu atu ai i le aumai le mea’ai sa ia saunia mo le tamaititi.
Ae peitai, sa le’i ‘ai le tamaititi, ae ua ia tago, i le se’i mai se taga pepa mai i le taga o lona ofu ma amata ona la’u iai i totonu le mea’ai.
Ua te’i le fafine i le gaioiga a le tamaititi ma ia fesili atu, “E te le mana’o e ‘ai i’i lau mea’ai?”
“E leai, o lo’u tina, o lo’o ma’i. Ma na fai iai le foma’i e tatau ona ‘ai muamua fa’ato’a inu ai ana vailaau. O lea o le a ou alu e ave le meaai lea e ‘ai ai si o’u tina, ina ia mafai ona inu ana vailaau,” o le tali atu lea a le tamaititi.
Sa matua’i o’otia le agaga o le fafine.
“Ae fa’afetai lava i lou agaalofa ma lenei mea’ai ua ou maua,” o le toe faapea atu lea o le tamaititi ma liliu loa o le ‘a alu. Ae na mulimuli atu ai le fafine i le tamaititi, se’i ona va’ai i le tina o le tamaititi.
Ua o’o le tamaititi i le la fale ma si ona tina, ona ia alu atu lea ma tapena mai le mea’ai e ‘ai ai lona tina.
Na fa’ate’ia i la’ua i le savali atu i totonu o le fafine lea sa maua mai ai e le tamaititi le mea’ai, ae ua maligi ona loimata. Ua savali atu le fafine ma saofa’i ane i tafatafa o le tina a le tamaititi, o lo’o taoto i luga o le moega.
Ona faapea atu lea o le fafine ma le maligi o ona looimata, “E ese le lelei o si au tama. O se alii e alofa tele.”
Ua ‘ata’ata le tina ma ia faapea mai, “E ui i lo ma matitiva i tupe, ae e le matitiva, i le alofa.”
[IA MANUIA LE ASO O TINA I TINA UMA O SI O TATOU ATUNU’U!]