E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE FA’ATAU MASIMA MA LANA ASINI”

Na usu se alii fa’atau masima ma lana asini, i se tasi o taeao lagilelei, i le susulu matagofie mai o le la ma malie pesega a manulele i luga o la’au.

O tua o le asini, na tu’u ai taga masima, mo le fa’atauina i le maketi.

E le’i umi ona alu le savaliga, ae tau atu le alii faatau masima ma lana asini, i se tama’i vaitafe. Ma o le maketi, e i leisi itu o le vaitafe. O lona uiga, tatau ona kolosi e le alii faatau masima ma lana asini, ia le vaitafe.

Ae paga lea, e le’i umi lava ona kolosi e le faatau masima ma lana asini, ia se vaega papa’u lava o le vaitafe, ae se’e le vae o le asini ma ua pa’u atu ai le asini i totonu o le vaitafe, ma susu ai ia taga masima.

Na lagona e le asini, ia le mama o lana uta, ina ua susu ia taga masima sa i ona luga.

Ae o le alii faatau masima, ua fa’anoanoa tele, ona ua na iloa, ua leaga ia le masima, e le mafai ona toe faatau atu i seisi.

O lea, na toe fo’i ai le faigamalaga. Ma ina ua o la toe taunu’u i le fale, sa tago atu le alii faatau masima, ua tu’u mai i lalo ia taga masima na i luga o le asini, ae ua tu’u iai nisi taga masima fou.

Ona toe amata lea o le faigamalaga i le maketi. Ae e toe taunu’u atu foi le alii faatau masima ma lana asini i le vaitafe, sa toe se’e foi le vae o le asini ma toe pa’u agai i totonu o le vaitafe.

Ae ua maitau e le alii faatau masima, e foliga mai, o se mea na fuafuaina e lana asini, le fa’apa’u i totonu o le vaitafe.

Ua mate’ia nei e le alii faatau masima, ia le togafiti leaga a lana asini lea ua fai. O le mea lea, ina ua o la toe taunu’u ai i le fale. Ua le tago le alii faatau masima, i le toe tu’u ni taga masima i luga o le asini, ae ua tu’u ai ni taga momi.

Ona toe amata foi lea o le faigamalaga, agai i le maketi. Ma ina ua toe taunu’u le alii faatau masima ma le asini i le vaitafe, na sa’o lelei le mate a le alii faatau masima. E le’i umi na savali le asini i totonu o le vaitafe, ae toe fa’ase’e foi lona vae, ma toe pa’u atu ai i totonu o le vaitafe.

Ae o le mea ua tupu, ua faalogo atu le asini, ua le toe mama lana uta, ina ua pa’u i totonu o le vaitafe, ae e pei ua atili ai ona mamafa.

Na fa’ate’ia le asini, ina ua ‘ata leotele ia lona matai. Ma ia tilotili atu i le alii faatau masima, o tu ma tilotilo ma ‘ata leotele mai i le asini. Ona e le iloa e le asini, o momi ia sa tu’u e lona matai, i luga o ia, ae le o ni masima.

O momi, a o’o ina susu, e mimiti e le momi ia le vai, ma mamafa ai.

Na uma ai lava iina ona toe fia fai togafiti ia le asini.

