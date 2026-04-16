E FAI O LENEI AE O LENA

‘O LE ASINI NA FIA PESE’

Sa iai se faiga uo mafana a le Asini ma se Luko. I se tasi aso, a’o nofonofo le Asini ma le Luko, ma ‘ai ni a la tamato. Sa oso le fia pese o le Asini, ona ua ‘ova lona fiafia, i le manaia o le la mea’ai.

Ae sa fautua atu iai lana uo o Luko, e ‘aua ne’i leotele. “Faamolemole si a’u uo o Asini,” o le talosaga atu lea a le Luko. “Aua e te pese, ona afai ae e pese leotele, o le a sau le pule o le fa’ato’aga lea e ana le toga tamato, o lo’o ta ‘aia, ma tuli ta’ua.”

Ae peitai, sa le’i faalogo ia le Asini. Ma amata loa ona usu lana pese. E amata ona pese ia le Asini, ae tu ifo i luga lana ‘uo o Luko ma savali ‘ese, aua ua iloa lelei e Luko le mea o le a tupu pe a pese leotele ia le Asini.

Na savali atu le Luko ma lafi i tua o se pupuvao, ma mata’i mai ai le mea o le a tupu. Ma e sa’o lava le tala a Luko. E le’i umi ona pese le Asini, ae tamo’e mai loa ma le faifa’ato’aga, o lo’o u’u mai ni la’au i ona lima.

Ona o le alu o le ulu a le Asini i lana pese, sa tuai ona ia iloa atu ia le faifa’ato’aga ua o’o mai ma ana la’au.

Na ona taunu’u mai lava o le faifa’ato’aga i le Asini, amata loa ona sasa le Asini.

[IA MANUIA LE ALO ATU I LE FA’AMANATUINA O LE SISIGA FU’A, AMERIKA SAMOA!]