E FAI O LENEI AE O LENA

“O SE SOLOFANUA LOTO TELE MA SE FAGAFAO”

Na iai se solofanua e igoa ia Fetu, sa nofo i se fanua lautele. O lenei solofanua, e malosi, televave ma le alofa. E leai seisi e le alofa i le solofanua o Fetu. I se sai pua’a lata ane, sa nofo ai se tama’i fagafao o Pua. O lenei fagafao, e tutusa ma le solofanua o Fetu, ia le loto alofa.

O le mafua’aga lea na avea ai i la’ua ma se uo mafana.

O se tasi afiafi, na pa’u ai le solofanua o Fetu, i ana toleniga. O le tuga o ona manu’a, sa le mafai ai ona tu i luga. Na vala’au e le faifa’ato’aga ia le fomai ma ina ua mae’a ona siaki e le foma’i ia Fetu, sa ia faapea mai, “Afai e le mafai ona toe tu i luga ia le solofanua, o Fetu, i le aso a taeao, ona leai lea o seisi faaiuga, se’i vagana ai le tu’u o ia i lalo.”

Na lagona mai e le fagafao o Pua ia le faamatalaga a le foma’i, ma ia tamo’e ma le atoa, i le fale o manu, o lo’o iai Fetu ma ia musumusu atu iai, “Aua e te fa’avaivai.”

I le po atoa, sa le’i alu ‘ese ia le fagafao o Pua mai i autafa o si ana uo, o Fetu. Ma i le taeao na soso’o ai, na taumafai ma saga taumafai ia Fetu ma i’u ina mafai ona ia tu i luga. Na osooso i luga ia Pua ma faamalo atu i lana uo.

O ni nai aso na soso’o ai, sa ulufale ai Fetu i se tu’uga solofanua, ma ia malo ai, ae peitai, sa fa’ate’ia i la’ua ma Pua, ina ua faapea mai le faifa’ato’aga, e tape si fagafao e sami ai le malo a Fetu. Ina ua faalogo ia Pua i le faamatalaga a le faifa’ato’aga, sa sola loa i le togavao ma lafi ai.

O le afiafi lena, na alu ai Fetu i le togavao e su’e ia Pua. Na maua atu e le solofanua ia si ana uo, o lafi mai i lalo o se pupuvao.

Sa faapea atu Fetu ia Pua, “Oso mai o’u luga ta o.” Na faapea ia Pua o le a toe alu ia Fetu e ave o ia i le faifaatoaga, ae peitai, na vaai atu Fetu, e ese le auala ua agai atu ai Fetu.

“O fea a ta o ai?” o le fesili atu lea a Pua ia Fetu. “So’o se nofoaga e te fia alu,” o le tali mai lea a Fetu.

