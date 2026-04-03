E FAI O LENEI AE O LENA
“O LE LAPITI MA ANA UO LE ALOFA”
Sa nofo le alii o lapiti i le togavao ma ana uo. O se fiafiaga tele i le alii o lapiti, ia le tele o ana uo, e latou te ta’a’alo ma fiafia faatasi, i aso uma.
Ae o se tasi aso, na fa’alogoina ai e lapiti, ia le ou a ni taifau fe’ai. Ma i le faalogo a lapiti, o lo’o o mai sa’o lava le taufetuli a nei ta’ifau, i le mea o lo’o iai.
O le mea lea na oso fa’atopetope ai ia Lapiti, i ana uo, mo se fesoasoani. Na muamua lava ona sulufa’i ia Lapiti, i lana uo o ‘Alope.
“La’u uo Alope, e mafai ona e fesoasoani mai ia te a’u, faamolemole. O lo’o iai ni ta’ifau fe’ai o lo’o aga’i sa’o mai lava i le mea o o’u iai. E mafai ona fa’aaoga ou seu ma’ai e tuli ‘ese ai latou?”
Sa tali atu ‘Alope, “Ioe, e mafai. Ae o lea ou te pisi i le taimi nei. Alu ia Urosa, e fai iai e fesoasoani atu ia te ia, lea o lea e fai lava sina o’u pisi.”
Ua tamo’e loa Lapiti I le ‘Urosa, “Urosa, faamolemole ua mana’omia lava lau fesoasoani. Ou te iloa, lou malosi tele. O lo’o iai ni ta’ifau fe’ai o lo’o aga’i mai. E mafai ona e sau e tuli’ese i latou?”
Ua tali mai le ‘Urosa, “E faamalie atu lava. E mafai pe ana ‘ou le lelava ma lo’u fia ‘ai. O lea e mana’omia ona ou alu e su’e sa’u mea’ai. Ae a ia le tatou uo o Manuki? E le mafai ona e alu e fai iai?”
Talofa e ia Lapiti, ua alu latu nei e saili lana uo o Manuki, ae e leai se fesoasoani na maua mai ai. Soso’o atu ma elefane, o le ‘oti ma isi ana uo uma. E leai lava ma se va’a fa’aola na maua mai ia latou.
Ua o’o mai se manatu ia Lapiti, o le a alu e lafi i lalo o se pupuvao ma taoto fa’asasa’o, e aua lava ne’i minoi.
Na sao le aikia a Lapiti, ma sao mai ai i taifau fe’ai.
Ae na matua’i faanoanoa Lapiti ona ua iloa ai iina, ia le le mafai ona ia fa’alagolago i ana uo.
