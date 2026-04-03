Home

E FAI O LENEI AE O LENA

Fri, 04/03/2026 - 12:30am

[ata: SN]
By 
Alofa Sefo

“O LE LAPITI MA ANA UO LE ALOFA”

Sa nofo le alii o lapiti i le togavao ma ana uo.  O se fiafiaga tele i le alii o lapiti, ia le tele o ana uo, e latou te ta’a’alo ma fiafia faatasi, i aso uma.

Ae o se tasi aso, na fa’alogoina ai e lapiti, ia le ou a ni taifau fe’ai.  Ma i le faalogo a lapiti, o lo’o o mai sa’o lava le taufetuli a nei ta’ifau, i le mea o lo’o iai.

O le mea lea na oso fa’atopetope ai ia Lapiti, i ana uo, mo se fesoasoani.  Na muamua lava ona sulufa’i ia Lapiti, i lana uo o ‘Alope.

“La’u uo Alope, e mafai ona e fesoasoani mai ia te a’u, faamolemole.  O lo’o iai ni ta’ifau fe’ai o lo’o aga’i sa’o mai lava i le mea o o’u iai.  E mafai ona fa’aaoga ou seu ma’ai e tuli ‘ese ai latou?”

Sa tali atu ‘Alope, “Ioe, e mafai.  Ae o lea ou te pisi i le taimi nei.  Alu ia Urosa, e fai iai e fesoasoani atu ia te ia, lea o lea e fai lava sina o’u pisi.”

Ua tamo’e loa Lapiti I le ‘Urosa, “Urosa, faamolemole ua mana’omia lava lau fesoasoani.  Ou te iloa, lou malosi tele. O lo’o iai ni ta’ifau fe’ai o lo’o aga’i mai.  E mafai ona e sau e tuli’ese i latou?”

Ua tali mai le ‘Urosa, “E faamalie atu lava.  E mafai pe ana ‘ou le lelava ma lo’u fia ‘ai.  O lea e mana’omia ona ou alu e su’e sa’u mea’ai.  Ae a ia le tatou uo o Manuki?  E le mafai ona e alu e fai iai?”

Talofa e ia Lapiti, ua alu latu nei e saili lana uo o Manuki, ae e leai se fesoasoani na maua mai ai.  Soso’o atu ma elefane, o le ‘oti ma isi ana uo uma.  E leai lava ma se va’a fa’aola na maua mai ia latou.

Ua o’o mai se manatu ia Lapiti, o le a alu e lafi i lalo o se pupuvao ma taoto fa’asasa’o, e aua lava ne’i minoi.

Na sao le aikia a Lapiti, ma sao mai ai i taifau fe’ai. 

Ae na matua’i faanoanoa Lapiti ona ua iloa ai iina, ia le le mafai ona ia fa’alagolago i ana uo.

[IA MANUIA LE VAIASO O LE ESETA]

Copyright © 2026 Osini Faleatasi Inc. dba Samoa News | All Rights Reserved

Site Design, Programming & Development by Surf New Media