E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE TAMALOA MA ANA AVA E TO’ALUA”

Na iai se tina sa iai sana tama tama. Ua mana’o si loomatua, ina ia saili se to’alua a si ana tama. Ma e to’alua ni tamaitai na faia iai le faaiuga a le tama.

O le tasi tamaitai, e fai o le aulelei, ae lelei foil ana a’oga ma sa galue o ia i le malo.

O leisi tamaitai, e le pei lona aulelei, e pei o le tamaitai muamua ma e le’i lelei foi sana a’oga.

Na mana’o le tama i le tamaitai aulelei toe lelei lana a’oga.

Ae ua mana’o le loomatua i leisi tamaitai, lea e le’i lelei tele sana a’oga.

Ua amata nei ona fe’ese’esea’i ia le tina ma lana tama. Ma i le popole tele o le loomatua, na alu ai loa e saili se fautuaga mai i se tasi o alii atamai o le nu’u.

Sa faatonuina e le alii atamai o le nu’u ia le loomatua, e o atu ma lana tama i le aso e soso’o ai. Ae ia savali atu i lalo, e aunoa ma ni seevae.

O le taeao na soso’o ai, sa amata loa ona savavali le loomatua ma lana tama i le fale o le alii atamai o le nu’u.

Ua vevela le aso ma ua lelava ia le tama. Ina ua o la taunu’u i le fale a le alii atamai o le nu’u, sa faapea atu le tama, “Lau susuga, pe mafai ona maua se ipu vai faamolemole.”

Sa tu’u atu iai i le tama ia se ipu vai siliva, ae tumu i se vai vevela. Na taumafai le tama e inu le vai vevela ae peitai, sa le mafai ona tali ai lona galala.

Na ‘ata ia le alii atamai o le nu’u ma faapea atu, “Ae ese le matagofie o le ipu, a ea?”

Ua tali mai le tama, “E manaia, ae le mafai ona fa’ate’a ai lo’u fia inu.”

Ona faatonu lea e le alii atamai o le nu’u, ia le tama, e alu e inu mai i se ipu ‘ele na i luga o le fata.

Sa alu atu ia le tama ma inu ma na faapea ona faamalieina lona loto. Ona faapea atu lea o le alii atamai a le nu’u, i le tama, “O le ipu siliva sa matagofie, ae e le’i maua ai sou to’afilemu.”

[IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]