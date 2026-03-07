E FAI O LENEI AE O LENA

“O SE TAMALOA MA SANA UO MA SE ‘OTI”

I aso a la ua leva, na iai se tamaloa, sa nofo i totonu o se ‘a’ai ma sona to’alua ma sa fa’atumulia lona fanua i manu ‘ese’ese – na aofia ai ni povi ma ni ‘oti. Sa masani ona tatau e le tamaloa ia susu o ana povi ma ‘oti, ma faatau atu, e maua ai ana tupe.

Ae peitai, sa o’o i se tasi aso, na pesi ai se fa’ama’i i totonu o le nu’u ma fa’atama’ia uma ai manu o le fanua a le tamaloa. Sa fa’anoanoa le tamaloa i le tulaga ua o’o ai ana manu, ae peitai, sa lava ma totoe le la fa’asoasoa ma lona to’alua, ona o susu a ana manu, sa mafai ona fa’atauina atu.

Sa o’o i se tasi aso, ona fai atu lea o le to’alua a le tamaloa, i le tamaloa, “Alu i lau uo – le matai o le nu’u tuaoi – ma fa’asoa iai le mea ua tupu ma talosagaina sana fesoasoani, ona o lea ua toeititi uma le ta tupe sa fa’asao.”

Ua o’o i le aso na soso’o ai, ona alu lea o le tamaloa i lana uo i le nu’u tuaoi. Ma sa talia e lana uo, ia le ‘ai’oiga a le tamaloa. “Aua e te popole, ae sau ina alu ma ave le ‘oti lea e tasi. Afai ae toe iai seisi mea e te mana’omia, ona e toe sau lea.” Sa faapea foi ona tu’u iai e lana uo ia ni meaalofa mo le to’alua a le tamaloa ma lana fanau.

Ae peitai, ina ua alu ‘ese atu le tamaloa, sa ia mafaufau ifo i lona loto ma faapea ane, pe aisea ua na’o le tasi le ‘oti ua tu’u atu e lana uo. Ae o lo’o tele ana manu o lo’o iai. E ui i lea, sa alu pea le tamaloa ma le ‘oti e tasi ma le agaga fa’afetai.

E tasi le masina na tausi ai e le tamaloa ia lenei ‘oti, ae pe le ‘oti. Ae sa aoga le ‘oti i lena masina e tasi, ona sa maua ai se susu na fa’atau atu e le tamaloa ma lona to’alua, ma maua mai ai sina fasi tupe e faatau ai sa latou meaai.

Ina ua pe le ‘oti, sa toe fo’i le tamaloa i lana uo ma sa toe talia ma le fiafia e lana uo ia lana fa’atalosaga mo seisi fesoasoani, ma toe tu’u mai foi iai seisi ‘oti e tasi ma toe fai atu i le tamaloa, a toe iai seisi mea e mana’omia, ona toe fo’i atu lea.

Ua toe alu le tamaloa ma le ‘oti ma faapena foi ona fa’aaoga le susu e fa’atau atu, ma maua ai seisi fasi tupe e tausi ai lona aiga, ae na le’i umi foi, ae toe pe le ‘oti lona lua. Ma ua toe fo’i atu le tamaloa i lana uo. E le’i talitualimaina lava e lana uo lona sulufa’i atu.

Ua toe fo’i fa’atolu nei le tamaloa, ma leisi fo’i ‘oti mai i lana uo. Ma sa tau feololo se tupe na maua mai i le faatauina o le susu o le ‘oti lona tolu ma amata ona sefe e le tamaloa ia le tupe e toe fa’atau ai seisi ‘oti e fa’alua ai ana ‘oti. Ma amata ona toe fo’i lona aiga i tulaga lelei. Ona ua mafai ona toe fa’atauina nisi ‘oti ma nisi manu, e tausi ai le aiga.

Ona faapea atu lea o le tina o le aiga, i lona to’alua. “Alu e fai se fa’afetai i si au uo mo lana fesoasoani i le taimi na tula’i mai ai le faigata i totonu o le tatou aiga.”

Sa matua’i fiafia le uo a le tamaloa ina ua alu atu le tamaloa ma faamatala iai le mea ua tupu ma le toe fo’i o lona aiga, i se tulaga lelei, ona o lana fesoasoani ma ana ‘oti e tolu sa foa’i atu mo ia ma lona aiga.

I le fiafia tele a le uo a le tamaloa, sa ia fa’atonu ai lana auauna, e aumai ni manu se 50, e momoli i le aiga o lana uo. Ua te’i le tamaloa ma ia fesili atu i lana uo, pe aisea na le tu’u atu ai na manu e 50 i le taimi na fa’ato’a sau ai mo se fesoasoani, ae na’o le tasi le ‘oti sa ia foa’iina atu.

Ua ‘ata le uo a le tamaloa ma ia faapea atu, sa ou tu’uina atu na’o le tasi le ‘oti, ona o le taimi sa faigata ai le olaga. Ae o lea ua toe fo’i lou olaga i le lelei, ia ua alagatatau ona fa’asili atu le foa’I, aua o le a aoga nei manu ia te oe.

[IA MANUIA TOE FUAFUAGA O TOTOE O LENEI VAIASO]