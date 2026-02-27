E FAI O LENEI AE O LENA

“AISEA E TIMU AI?”

Sa iai se alii laititi e igoa ia Tomasi, na o ma lona tama e savalivali i totonu o le ‘a’ai. E amata le savaliga a Tomasi ma lona tama, o lo’o lelei foliga o le tau. Ae peitai, e le’i umi, ae amata ona fa’auli mai le lagi, ma i’u ina to mai timuga.

Ua tupu le fa’alavelave, ona sa o Tomasi ma lona tama, e le’i ave se la fa’amalu. Ae peitai, e la te le’i toe fo’i ai, ae na fa’aauau pea le la savaliga ma i’u ai lava ina o la susu uma. Ma ua amata ona ma’alili le tama o Tomasi, i le malulu o le timu.

Sa faapea ona liliu atu Tomasi i lona tama ma fesili atu iai, “Tama, aisea e timu ai? O le susu ma le malulu ia.”

Na ata le tama o Tomasi ma faapea atu ia Tomasi, “E moni, e le o se fa’alogona lelei le susu ma le malulu, ae e taua tele. O le timi, e fesoasoani i la’au ina ia ola ma tuputupu a’e. Ma e mafai ona fesoasoani ina ia lanu meamata ia le vao, ina ia mafai ona ‘a’ai ai a tatou meaola, e pei o povi ma mamoe.”

Ona toe savali lea o le alii o Tomasi, ua le toe tautala ae ua fa’asolo ona mafaufauga. Ona ia toe fesili atu lea i lona tama, “Afai e fesoasoani le timu ina ia ola ma tupu ia la’au, aisea e pa’u ai fo’i i luga o le auala?”

Ua toe ‘ata leotele le tama a Tomasi ma ia faapea atu, “Ona o le natura, e fiafia e fa’asoa atu mea uma i so’o se mea. O le vai timu, e feasts ai mea uma, o le fanua, o la’au, faapea ma auala, ina ia paleni le lalolagi.”

Na ‘ata’ata le tamaititi o Tomasi ma ia faapea ifo, “Oi, e manaomia te I le lava la le timu.”

Ma sa te’a atu ma le le fiafia o Tomasi, ona o le susu ma le malulu, ae ua ia savalivali fiafia ma lona tama, agai i le latou fale.

[IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]