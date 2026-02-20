E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE TAMALOA MA ONA TO’ALUA E TO’AFA”

Sa iai se tamaloa mau’oa lava ma ni ana ava e to’afa. Ma i nei fafine e to’afa, e alofa faapito lava le tamaloa, i lona to’alua lona fa. E alu uma tupe a le tamaloa mau’oa, i le faatauga o la’ei taugata ma mea’ai sili ona taugata, e tausi ai le fafine lona fa. O le a lava le mea e naunau ai le loto o lona to’alua lona fa, e fai lava e le tamaloa mau’oa.

Ona soso’o ai lea o le alofa o le tamaloa, i lona to’alua lona tolu. O se fafine, e mitamita ai tele le tamaloa mau’oa, ma e mana’o lava le tamaloa e fa’aaliali atu lona to’alua lea, i ana uo, ae fefe lava ina ne’i sosola ma seisi o ana uo.

O le to’alua lona lua, o se tagata, e fiafia tele le tamaloa mau’oa, e fa’asoa atu iai ona manatu, ona o lenei fafine, o se tagata e manatu alofa i so’o se tagata. Ma o so’o se taimi e mana’omia ai e le tamaloa mau’oa, ia se fesoasoani. O lona to’alua lona lua, e sulufa’i iai.

Ae o le to’alua muamua, e ui o se tina e fa’amaoni tele i lo la va, e le taitai lava ona fa’aaluina se taimi o le tamaloa mau’oa, e la te talatalanoa pe faifaimea faatasi.

Ua alu tausaga, ma ua o’o i se tasi aso, ua ma’i tigaina ia le tamaloa mau’oa ma ua siliga foma’i popoto ma falema’i tetele, o si’i gasegase iai le alii mau’oa, ae peitai, sa le’i fa’amanuiaina se taumafaiga e toe faafo’isia lona malosi.

Ua iloa e le tamaloa mau’oa, ua latalata i le taimi e uma ai lona ola. Ma ua ia faapotopoto mai ana to’alua, e to’afa. Ma ia talosagaina se tasi o i latou, e mafai ona nofo mai, e tausi lelei lona gasegase.

Na muamua ona liliu atu le alii mau’oa i lona to’alua lona fa, lea e pele i lona loto. Ae e le’i uma atu le talosaga a le tamaloa mau’oa, ae tu a’e i luga le fafine ma faapea mai, “Oi e leai. Aumai se auauna e tausia oe.” Ma savali atu i fafo le fafine.

Ona liliu atu lea o le alii mau’oa i lona to’alua lona tolu ma faapea atu iai, “Sa ou tausi faapelepele ia te oe. Ae paga lea, ua ou mai. E mafai ona e mulimuli mai ia te a’u, e avea ma a’u pa’aga se’ia ou oti?” Na tau le lagona le tali a le fafine lona tolu, lea na ia faapea mai, “Aua e te popole mai ia te a’u, ou te iloa, o le a iai seisi tamaloa e na te tausia a’u, pe a e maliu.” Ma savali ese atu ma le fafine lona tolu.

E le’i mou lelei atu le fafine lona tolu, ae tu i luga ma le fafine lona lua ma faapea atu i le tamaloa mau’oa. “Ou te alofa tele ia te oe, ae ua faigata tele le mea ua e mana’o ai. Ae aua e te popole, o le a ou iai i ou autafa, i le taimi e te maliu ai.” Ma savali ese atu foi ma le fafine lona lua.

Ua totoe nei na’o le to’alua muamua a le alii mau’oa. Sa umi se taimi o taoto le alii mau’oa ma tapuni ona mata, e tau taofi ai le maligi o ona loimata, i le matuitui o le tiga o lona loto, i uiga fa’aalia a ona to’alua e to’atolu.

Ona ia tilotilo atu lea i le fafine o totoe. E le o se fafine e fiafia e la’ei i ofu taugata po o se tagata e fiafia e teteu. E le o se tagata sa fa’aaluina ai le tele o sona taimi. Ae ua na’o le pau lea o le tagata o lo’o nofo mai, ma ua malie e tausi o ia, i taimi o totoe o lona soifua.

[IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE O LENEI VAIASO]