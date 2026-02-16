E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE VAVEGA SA FAIA E SE ULO LAPO’A”

I se tasi aso, na tapena ai se pati a le alii o Sefo ma sa mana’o i se ‘ulo lapo’a e fa’aaoga i le pati. Ae na leai sana ‘ulo. O lea na alu ai Sefo i lona tuaoi, o se tama matua e igoa ia Tomasi, ma fa’anoi mai sana ulo lapo’a.

Ina ua mae’a le pati a Sefo, sa ia toe fo’i e fa’afo’i le ‘ulo lapo’a a le tama matua ia Tomasi. Ae ua le na’o le tasi le ‘ulo na tu’u atu e Sefo i lona tuaoi o Tomasi.

Ae o totonu o le ‘ulo lapo’a, sa iai seisi tama’i ulo.

Ina ua fesiligia e le toeaina o Tomasi, ia Sefo, e uiga i le tama’i ulo, sa ata Sefo ma fai atu i si ona tua’oi, “Sa fanau mai le tama’i ulo a’o i le matou fale lau ‘ulo lapo’a.”

Ua ‘ata le toeaina o Tomasi i le tali a Sefo, ma sona manatu, ua maua fua sana ‘ulo fou.

O ni nai vaiaso na soso’o ai, sa toe alu atu foi ia Sefo i lona tuaoi, o Tomasi, ma toe fa’anoi mai lana ‘ulo lapo’a, mo seisi foi ana pati o lo’o fuafuaina. Sa toe tu’uina foi iai e Tomasi ia le ‘ulo lapo’a ia Sefo.

Ae peitai, ina ua fai sina umi talu ona mae’a le pati a Sefo, ae na maitauina e le toeaina o Tomasi, e le’i toe fo’i atu lava ia Sefo, e fa’afo’i atu lana ‘ulo.

O lea na alu atu ai loa le toeaina o Tomasi, i le fale a Sefo.

“O le a le mea ua tupu i la’u ‘ulo lapo’a? Aisea ua le toe fa’afo’ia atu ai?” O le fesili lea a Tomasi i lona tuaoi, le alii o Sefo.

Sa va’aia e le toeaina o Tomasi, ia foliga faanoanoa o lona tua’oi, o Sefo.

“O lau ‘ulo lapo’a, na maliu a’o ia matou,” o le tali atu lea a Sefo.

Ua matua’i fa’ate’ia le toeaina o Tomasi, i le tali a Sefo.

“O le a le uiga o lau tala? E le ‘oti se ‘ulo!” o le alaga lea a le toeaina o Tomasi.

“Ae ina ua ou fai atu sa fanau lau ‘ulo, e te le’i fai mai , e le mafai e ‘ulo na fananau,” o le toe faapea atu lea a Sefo. “O lona uiga, a mafai e se ‘ulo ona fanau, e mafai foi e le ‘ulo ona oti.”

Ua leai se tali a si toeaina o Tomasi, ma ia toe fo’i gugu i lona fale, ona ua na iloa, ua leai sana faamatalaga e mafai ona tali atu ai ia Sefo.

