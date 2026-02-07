E FAI O LENEI AE O LENA

“SA FA’ATAUINA A’U E LO’U TINA”

Sa iai se tine e igoa ia Elena, sa nofo o ia i se tama’i a’ai ma ona matua. Ae peitai, e le o se aiga fiafia le latou aiga. Ona sa mana’o le tama a Elena, i sona atalii, ae le o se afafine. Ma o le mafua’aga e ita ai lava i le tina a Elena, ma saua ai lava i taimi uma.

O se tasi taeao, n ausu ai le tamaloa e faigaluega ma le toe fo’i mai ai lava.

Ua tu’ua na’o Elena ma lona tina. Ma sa faigata lava lo la aiga, ona o le matitiva ma le le tagolima.

O le galuega a le tina a Elena e fai, o le fa’amama lea o fale a aiga mau’oa. E usu le fafine i taeao uma, ma fo’i mai ma le le lava i afiafi uma. Sa taumafai lava si teine o Elena, e fa’amama lelei le la tama’i fale ma kuka se meaai mo lona tina, pe a manava mai.

E ui i le faigata o le la olaga, ae sa fa’amaualuga lava le teine o Elena, e mafai ona o la ola fiafia faatasi ma lona tina.

I se tasi aso, sa fai atu ai le tina o Elena, i le teine, e sauni, o le a la o faatasi e faigaluega. Ua oso le fiafia o le teine o Elena, o le a alu e fesoasoani i lona tina i lana galuega. O le fale na o iai Elena ma lona tina, o le fale a se tamaloa mau’oa e igoa ia Konelio.

Ina ua mae’a le la galuega, sa tu’uina e Konelio ia se tupe tele i le tina a Elena. Ma ua la savali atu nei, o le a o ese atu ma le fale, ae sa fa’ate’ia ia Elena, ina ua tago lona tina ma toe u’una’i mai o ia i totonu o le fale, ma faapea mai i le teine o Elena, “Faatali atu i’i, so’u alu o’u toe sau ai e avatu oe.”

Na alu lena po o faatalitali ia Elena, ae ua le toe fo’i mai lona tina. Na iloa ai loa e Elena, ua fa’atauina o ia e lona tina, ia Konelio.

Sa amata le mafutaga a Elena ma le tamaloa o Konelio, i le fa’afaigaluega e Konelio o le teine e pei o se tavini. O le fa’amamafaina o le fale atoa faapea ma lana taavale.

Ae o se tasi aso, sa va’aia ai e le tamaloa o Konelio ia se ma’ila i le lima o le teine o Elena ma ia faapea mai, sa iai foi se ma’ila faapea i le lima o lona afafine, lea ua leva ona maliu.

O le aso lava lea na suia ai le faiga o Elena, e le tamaloa o Konelio. Ua amata ona fa’aali ona uiga alofa ma ua ia ave Elena ma fa’a a’oga. Sa ia a’oa’o ia Elena ia tulaga faipisinisi ma uiga o le olaga. Ma i le 28 tausaga o le teine o Elena, ua ta’ita’i e ia ia le pisinisi a le tamaloa o Konelio.

O se tasi afiafi, sa va’aia ai e Elena ia se tina matua, o aisi mo mea’ai, i le malulu o le po. Na faatopetope atu iai Elena ma fesoasoani e fa’atu i luga le tina matua. Sa fa’ate’ia Elena ina ua toe va’ai lelei atu i foliga o le loomatua, o si ona tina lava lea na fa’atauina atu o ia, ia Konelio.

Ua iloa mai e le fafine ia lana tama o Elena ma ia to’otuli ifo ma fa’ato’ese mai ia Elena.

