E FAI O LENEI AE O LENA
“MAFAUFAU MUAMUA ONA GAIOI AI LEA”
I aso a la ua leva, na iai ni alii tauta’ua se to’afa, i totonu o se Iunivesite ta’uta’ua. O le to’atolul, o ni alii atamai ma le popoto. Ae o le lona fa, e le lelei lana a’oa’oga, ae e tele lona atamai i tulaga o le lalolagi.
O se tasi aso, na faapea mai ai se tasi o le to’afa lea, “Ae a pe a tatou o e asiasi i malo tuaoi ma fa’aaoga lo tatou atamai, e saili ai ni a tatou tupe ma e lauiloa ai foi i tatou.”
Ua malilie leisi to’atolu i lea fuafua. Ma sauna loa le latou faigamalaga.
A’o alu le latou faigamalaga, sa o latou tau atu i ni ponaivi o se Taika, o ta’atia mai i autafa o le alatele.
Ua oso mai le alii muamua, “Ae a pe a fa’aali lo tatou atamai, e ala i le toe fa’aola mai o le Taika lea.”
“E mafai ona ou tago e toe fa’atulaga lelei ponaivi o le Taika, pei lava o le taimi na ola ai.”
Ua oso atu le alii lona lua, “E mafai ona ou tago e toe tu’u iai totoga ma musela.”
Ae oso atu le alii lona tolu, “Ae e mafai ona ou tago e toe fa’aola mai.”
O le taimi lea, o lo’o tu tu lava le alii lona fa, le alii lea e vaivai lona atamai, e leai lava sana tala o faia, ae na’o le fa’alogologo mai i fuafuaga a le au to’atolu lea.
Ina ua mae’a ona talanoa ia le auali’i ia e toatolu, ona faapea atu lea o le lona fa. “Ou te talitonu, e mafai ona outou faia uma mea e pei ona outou fai mai ai. Ma o le a mafai ona outou toe fa’aolaina mai le Taika.”
“Ae e tasi lava la’u talosaga, ae tou te le’i toe fa’aola mai le manu fe’ai. Se’i tu’u mai se avanoa, so’u pe’a ai i luga o se la’au umi. Ona ou te le iloa pe mafai ona outou taofiofia lena manu fe’ai pe a mae’a ona outou fa’aolaina mai.”
Ua talie le to’atolu lea ma lau le pala’ai o si a latou uo lea.
“E te fai mai e te talitonu i a matou taleni ma lo matou atamai, ae e te le talitonu, e mafai ona o matou taofiofia se manu fe’ai?”
“Ae afai lava e te le talitonu, alu loa e su’e se la’au e te lafi ai.”
Ua tamo’e loa le alii lona fa lea ma su’e le la’au pito sili ona maualuga ma pe’a ai i luga, ae ua alo atu le to’atolu, e fa’aali lo latou atamai ma lo latou malosi.
Ua mae’a la latou galuega, ma ua ola mai le Taika. E le’i toe iai se avanoa na tu’u iai e le Taika ina ua ola mai, ae ua oso atu loa ma folo patato le to’atolu lea na toe fa’aolaina o ia.
Ae o le taimi atoa lea, o lo’o nofonofo mai ai le alii lona fa i luga o le la’au ma tatalo malosi, e faafetaia le alofa o le Atua, ua fa’asaoina mai ai lona ola.
[IA MANUIA FUAFUAGA UMA O TOTOE O LENEI VAIASO]