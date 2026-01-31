Ads by Google Ads by Google
E FAI O LENEI AE O LENA

Sat, 01/31/2026 - 8:40pm

[ata: SN]
By 
Alofa Sefo

“MAFAUFAU MUAMUA ONA GAIOI AI LEA”

I aso a la ua leva, na iai ni alii tauta’ua se to’afa, i totonu o se Iunivesite ta’uta’ua.  O le to’atolul, o ni alii atamai ma le popoto.  Ae o le lona fa, e le lelei lana a’oa’oga, ae e tele lona atamai i tulaga o le lalolagi.

O se tasi aso, na faapea mai ai se tasi o le to’afa lea, “Ae a pe a tatou o e asiasi i malo tuaoi ma fa’aaoga lo tatou atamai, e saili ai ni a tatou tupe ma e lauiloa ai foi i tatou.”

Ua malilie leisi to’atolu i lea fuafua.  Ma sauna loa le latou faigamalaga.

A’o alu le latou faigamalaga, sa o latou tau atu i ni ponaivi o se Taika, o ta’atia mai i autafa o le alatele.

Ua oso mai le alii muamua, “Ae a pe a fa’aali lo tatou atamai, e ala i le toe fa’aola mai o le Taika lea.”

“E mafai ona ou tago e toe fa’atulaga lelei ponaivi o le Taika, pei lava o le taimi na ola ai.”

Ua oso atu le alii lona lua, “E mafai ona ou tago e toe tu’u iai totoga ma musela.”

Ae oso atu le alii lona tolu, “Ae e mafai ona ou tago e toe fa’aola mai.”

O le taimi lea, o lo’o tu tu lava le alii lona fa, le alii lea e vaivai lona atamai, e leai lava sana tala o faia, ae na’o le fa’alogologo mai i fuafuaga a le au to’atolu lea.

Ina ua mae’a ona talanoa ia le auali’i ia e toatolu, ona faapea atu lea o le lona fa.  “Ou te talitonu, e mafai ona outou faia uma mea e pei ona outou fai mai ai.  Ma o le a mafai ona outou toe fa’aolaina mai le Taika.”

“Ae e tasi lava la’u talosaga, ae tou te le’i toe fa’aola mai le manu fe’ai.  Se’i tu’u mai se avanoa, so’u pe’a ai i luga o se la’au umi.  Ona ou te le iloa pe mafai ona outou taofiofia lena manu fe’ai pe a mae’a ona outou fa’aolaina mai.”

Ua talie le to’atolu lea ma lau le pala’ai o si a latou uo lea.

“E te fai mai e te talitonu i a matou taleni ma lo matou atamai, ae e te le talitonu, e mafai ona o matou taofiofia se manu fe’ai?”

“Ae afai lava e te le talitonu, alu loa e su’e se la’au e te lafi ai.”

Ua tamo’e loa le alii lona fa lea ma su’e le la’au pito sili ona maualuga ma pe’a ai i luga, ae ua alo atu le to’atolu, e fa’aali lo latou atamai ma lo latou malosi.

Ua mae’a la latou galuega, ma ua ola mai le Taika.  E le’i toe iai se avanoa na tu’u iai e le Taika ina ua ola mai, ae ua oso atu loa ma folo patato le to’atolu lea na toe fa’aolaina o ia.

Ae o le taimi atoa lea, o lo’o nofonofo mai ai le alii lona fa i luga o le la’au ma tatalo malosi, e faafetaia le alofa o le Atua, ua fa’asaoina mai ai lona ola.

[IA MANUIA FUAFUAGA UMA O TOTOE O LENEI VAIASO]

