E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE FAU FALE O VILIAMU MA LE FA’ATAULAITU”
I totonu o se tama’i nu’u i tafatafa o se vaomatua tele, na nonofo ai se alii fau fale e igoa ia Viliamu ma si ona toalua. E ui ina matitiva lo la aiga, ae peitai, sa fa’atumulia lo la fale i le alofa ma le fealofani.
O se tasi taeao, na amo ai le to’i a le tamaloa o Viliamu ma savali agai i totonu o le vaomatua, e ta mai ni la’au mo sana galuega. O le to’i a le tamaloa o Viliamu, ua tuai ma ua amata ona ‘elea.
Ae e taua tele lenei meafaigaluega i le tamaloa o Viliamu, aua o le meafaigaluega lenei o lo’o maua mai ai a la tupe ma si ona to’alua, e tausi ai le la aiga.
A’o galue le tamaloa o Viliamu i ‘autafa o le vaitafe, sa se’e lona vae i se ma’a ma pa’u atu ai lana to’i i totonu o le vai.
Ua saofa’i ifo nei Viliamu ma tagi i ‘autafa o le vaitafe, ona ua fiu e tau autilo le mea ua pa’u atu ai lana to’i, ae ona o le loloto o le vaitafe, ua na leiloa atu ai.
A’o tagi Viliamu, na fa’ate’ia o ia, ina ua amata ona susulu malosi le vaitafe, e pei o le la, ae savali mai ai le fa’ataulaitu e nofo i totonu o le vaitafe.
Sa faapea mai le fa’ataulaitu ia Viliamu, “O le a le mea ua e tagi ai? Ua le mafai ona fai sau moe, i le leotele o lau tagi.”
Ua faamatala atu loa iai e le tamaloa le mafua’aga ua tagi ai i autafa o le vaitafe.
Sa tonu i le fa’ataulaitu, o le a tago e tofotofo ia le tamaloa o Viliamu. Ma ia ‘a’apa atu i totonu o le vaitafe ma se’i mai se to’i lanu auro, ma tu’u atu ia Viliamu ma fesili atu iai, “O lau to’i lea?”
“Oi, e leai, e le manaia pe i’ila faapena la’u to’i,” o le tali lea a Viliamu
Ona toe a’apa lea o le faataulaitu i totonu o le vaitafe ma toe se’i mai seisi to’I, ae o le to’i lea, e siliva atoa.
“O lea?”
Toe tali mai Viliamu, “Oi e leai, o la’u to’i e fau i le la’au ma ua tuai.”
Ona toe ‘a’apa tasi atu lea o le faataulaitu i totonu o le vaitafe ma toe se’i mai leisi to’i ma toe tu’u atu ia Viliamu.
Ua oso atu Viliamu ma se’i mai le to’i mulimuli ma faapea atu i le faataulaitu, “O la’u to’i lea. Fa’afetai atu lava ia te oe, ua toe maua mai la’u to’i.”
Ona o le fiafia o le fa’ataulaitu i le faamaoni o le tamaloa o Viliamu, sa ia tago i le tu’u uma to’i e tolu, na aofia ai ma le to’i auro ma le to’i siliva, ia Viliamu.
