E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE LESONA A SE TINA MATUA”

Sa alu se tina matua i le faletupe e to mai i fafo sana tupe. Na umi le laina, ae sa le’i fa’avaivai ai le tina matua.

Ina ua o’o atu i luma o le alii faigaluega a le faletupe, sa tago le tina matua ua tu’u atu lana tusi tupe i le alii faigaluega ma faapea atu, “Atalii, out e mana’o e to mai i fafo se tupe e itiiti ma le $2,500.”

Ae oso le ita o le alii faigaluega a le faletupe ma faapea mai i le tina matua, “Tina, a e mana’o i se tupe e laititi ifo, alu e fa’aaoga le masini (ATM). O le tulafono lena.”

Sa le’i iai se suiga i le leo o le tina matua, po o ona foliga. Ae tumau pea ona foliga mata ‘ata’ata ma lona leo to’afilemu. Ma ia faapea atu ai loa i le alii faigaluega o le faletupe, “Ia ua lelei, ua ou mana’o e aumai uma i fafo la’u tupe o iai.”

Na matua’i fa’ate’ia le alii faigaluega o le faletupe, ina ua ia tilotilo i le tusi tupe a le tina matua, e faitau miliona o lo’o iai i totonu o lana teugatupe.

Sa tau le lagona le leo o le alii faigaluega, ma lana faamatalaga e faapea, “Tina, e le lava le tupe a le faletupe, e mafai ona toe tala uma atu ai lau tupe atoa o lo’o i totonu o lau tusi tupe. Ae e mafai ona tu’uina atu na’o le $1,200.”

Ua faapena loa ona fai. Ina ua mae’a ma ua maua le tupe a le tina matua, e $1,200, sa tago loa le tina matua ma tu’u atu le $10 i le alii faigaluega o le faletupe ma ia faapea atu, “Ia toe tago e toe tu’u i totonu le $10 lena i la’u tusitupe faamolemole.”

Na te’i le alii faigaluega o le faletupe.

Ae ua na’o le ‘ata’ata o le tina matua ma faapea atu, “Aua e te toe faamasino se tagata, e ala i o latou foliga. Ia manatua e fa’aaloalo i tagata matutua – ua loa lo latou soifua ma ua fai sina tele o mea ua o latou aoaoina nai lo oe.”

