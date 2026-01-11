E FAI O LENEI AE O LENA
“O LE MOLI MATAGI LAITITI”
I se tamai nu’u e tu lata i se mauga, na iai se tamai moli matagi laititi e igoa ia Luna. E ui i lona laititi, ae peitai, sa malosi lava lon mumu, e fa’amumuina ai le auala e tami atu i ona autafa.
E masani lava na fai lenei moli matagi laititi ma mea e ulagia e moli u’umi ma le malolosi.
“O le a le mea ua e ola uma ai? E le tau iloa e seisi le auala i lau mumu itiiti,” le ula atu lea o isi moli ia Luna.
E ui i le fa’anoanoa o Luna, ae peitai, sa le’i fa’avaivai ai lona mumu pea ma tatalo musumusu i po taitasi, ina ia avea lona sulu ma aoga i se aso.
I se tasi afiafi, na oso ai se afa tele i lea vaega o le lalolagi, ma pe pe uma ai moli i totonu o le nu’u. Na ufitia uma le nu’u i le pogisa. Sa le’i mafai ona toe ola ia moli ‘u’umi ma le tetele, ona e fa’alagolago i le eletise e feola ai.
Ae peitai, sa fa’aauau pea ona mumu ia le moli matagi laititi o Luna.
Ina ua tagi se tamaititi ona o le fefe i le pogisa, sa tumau le mumu o le moli matagi laititi ma mafai ona taitaiina atu ai le tamaititi i le saogalemu o lona aiga.
Ma sa va’aia le agai atu ta’itasi o le nu’u atoa ma fa’ata’ali’o i le tama’i moli matagi laititi, e le gata mo le mafanafana ae faapea lona malamalama.
[IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE O LENEI VAIASO]