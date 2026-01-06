E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE LULU ATAMAI MA LUPE VALEA”

I totonu o se vaomatua, na nonofo fiafia ai ia ni lupe, i luga o se la’au pito sili ona umi.

O se tasi aso, na va’aia ai e lupe ia se faaputuga saga i lalo ifo o le la’au o lo’o nonofo ai. O lea fa’aputuga saga sa sasa’a ai iina e se tamaloa fanafana, na alu atu e fana lupe.

Ina ua iloa mai e lupe ia le faaputuga saga, sa vave ona felelei mai i lalo, o le a amata ona ‘a’ai. Ae peitai, e le’i umi ona taunu’u mai i lalo ia lupe, sa pu’eina i latou i se neti malosi lava.

Ua fiu nai lupe e tafiti solo, ae peitai, ua matua’i mau lava le pu’e a le neti.

Ae o le taimi lea, o lo’o matamata lelei mai lava i luga o se la’au e latalata ane, ia le alii o Lulu, i le tau fai tafiti solo o lupe, ina ia fa’asao i latou mai le neti.

Sa va’ai atu le alii o Lulu, e atili ai ona mau le neti i le autafiti solo o lupe.

Ona faapea loa ona valaau atu ia le Lulu i Lupe. “A outou galulue faatasi, e mafai ona outou sao mai i le neti!”

“E, a e le sau e fa’asao atu matou, aua le tele mai au tala,” o le fe’ei atu leaua o Lupe.

“Taumafai e felelei fa’atasi agai i luga, ona mafai lea ona matala ia le neti,” o le toe valaau atu lea a le alii o Lulu.

Ua tutu nei ia Lupe ma autilotilo leisi i leisi ona o latou ta ta faatasi lea o latou apa’au ma amata ona felelei agai i luga ma o latou va’aia ai le mane’e i luga o le neti.

“Ia lena la’ia. Fa’amalosi!” o le valaau fa’alototele o le alii o Lulu.

Na fa’aauau ona ta malosi apa’au a Lupe ma felelei agai i luga ma i’u ai lava ina masi’i i luga le neti ma pa’u ese atu ai mai ia i latou.

