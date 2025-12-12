E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE ASINI MA LE TAIKA”

Na iai se aso sa fai ai se talanoaga a se Asini ma se Taika i totonu o le vaomatua. Sa faapea atu le Asini i le Taika, “E lanu moana ia le vao.” Ae tali mai le Taika, “E leai, e lanu meamata.”

Ua amata ona vevela le talanoaga a manu nei e lua, ona o la faapea ane lea, “Ta o i le Tupu o le Vaomatua, o le Liona. E saili se tali sa’o o le ta mataupu.”

Ua faapena ona faia.

A’o agai atu le Asini ma le Taika e saili ia le Tupu o le Vaomatua, le Liona, sa o la fa’alogoina le fe’ei mai o Manuki ma faapea mai.

“Lau Afioga, e moni e lanumoana ia le vao?”

O le taimi lea, o lo’o afio ai le Tupu o le Vaomatua, le Liona, i luga o lona nofoalii.

Ua tali leotele mai o ia, “Ioe, e moni, e lanumoana ia le vao.”

Ua tamo’e atu le Asini ma faapea atu, “Ae o lea e finau mai le alii o Taika ma fai mai, e le lanumoana ia le vao. Faamolemole lau Afioga i le Tupu o le Vaomatua, ia e fa’asala i le Taika.”

Ona faapea mai lea o le Tupu o le Vaomatua, “O le a fa’asalaina ia le Taika i le lima tausaga, e fa’asa ona ia toe gagana ai.”

O le taimi lea na matua’i fiafia lava ia le Asini ma osooso ma faapea mai, “E lanumoana ia le vao.” Ma fai ai lava lea o lana tauloto lea, ma ia savali ese atu.

Sa le’i finau le Taika i le fa’asalaga ua tuuina atu ia te ia. Ae sa ia fesili atu i le Tupu o le Vaomatua, “Lau Afioga, aisea ua e fa’asalaina ai a’u, ae e moni, e lanumeamata ia le vao?”

Ua tali mai le Liona ma faapea mai, “E moni, e lanumeamata ia le vao.”

“Oi, ae o le a la le me aua fa’asala ai fua a’u?” o le fesili atu lea a le Taika.

Ua tali mai le Tupu o le Vaomatua ma faapea mai, “E le mafua ona faasala oe, ona o le fesili pe lanumoana pe lanumeamata ia le vao. Ae ua mafua ona faasala oe, ona e le mafai e se manu lototele ma le atamai, e pei o oe, ona fa’aalu sese lou taimi, e tef inau ai ma se Asini, aemaise ai, o le lua o mai, fa’alavelave mai ia te a’u, i na ituaiga fesili faavalevalea.”

O se a’oa’oga taua mo i tatou i le fa’aiuga o lenei vaiaso, Aua le fa’aluvale sou taimi e finau ai ma se vale, e le o mana’o ia malamalama i se mea moni, ae na’o na mana’o ia ioe atu tagata i lona manatu faavalevalea.

[IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]