E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE TEINE O SINA MA LANA PAKETE SUSU”

Sa agai atu le teine o Sina ma lana pakete susu, e ave e faatau i le maketi. Sa tu’uina e Sina lana pakete susu i lona o lona ulu, e tau’ave ai, ina ia mama ai.

A’o savalivali le tamaitai o Sina, sa amata ona ia mafaufau i mea o le a ia faatauina i le tupe, o le a maua mai, pe a mae’a ona faatau atu le susu.

“O le a ou alu e faatau mai ni a’u moa mai i le faifa’ato’aga ina ia mafai ona maua ai ni a’u fuamoa,” o mafaufauga ia a le teine o Sina.

“A tele a’u fuamoa, ona ou alu lea e ave nisi fuamoa, e faatau atu i le faletua o le faifeau. O le tupe ou te maua mai ai, o le a ou tago e faatau ai so’u ofu fou ma so’u pulou fou.”

“Ma a o’u toe alu i le maketi, e mafai ona fai lo’u ofu fou ma lo’u pulou. Oka, e vaavaai mai uma nei ia alii talavou ia te a’u, ma o mai e fia talanoa mai ia te a’u.”

Ona toe oso lea o mafaufauga o le tamaitai o Sina, agai i lana uo teine o Sose ma ia faapea ane, i lona loto. “Oka, o le a lotoleaga nei ia Sose ia te a’u. Ae ou te le popole i lea tulaga. O le a na’o ona ou tilotilo lava ia Sose, ma lue lo’u ulu.”

E fai lava le tala a Sina ma ona tago, i le velo agai i tua lona ulu, ua galo nimo ia te ia, o lo’o i luga o lona ulu ia lana pakete susu.

E toe ‘a’apa atu Sina e toe u’umau mai lana pakete susu, ae ua pa’u ifo i lalo ma masa’a uma le susu, ae e le’i o’o lana savaliga i le maketi.

O le I’uga o si teine o Sina, ua leai se tupe e maua mai i le susu, leai se moa e maua mai ai sana fuamoa, e faatau atu i le faletua o le faifeau, leai se tupe e faatau ai sona ofu fou. Ma leai ni tama talavou, e tilotilo atu ia te ia.

