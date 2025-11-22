E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE ONEONE MA LE MA’A”

O Ioane ma Iakopo, o se uo, e mafana tele.

Ae e tele foi taimi e misa ai lenei aualii, ae e leai lava se taimi ua o la manatu ai, e faamuta le la faiga uo.

Sa o la o atu e saili ni a la galuega ma asiasi atu i nofoaga ‘ese’ese ma saili ai se seleni. Sa tele ni nu’u, ‘a’ai, vaomatua ma matafaga, na afea i le feoa’iga a nei alii. Ma sa fa’alagolago lava leisi i leisi, a’o alu le la faigamalaga.

O se tasi aso, na taunu’u ai le faigamalaga i se toafa. Sa ‘uti’uti se mea’ai ma se vaitaumafa. Ona fai atu lea o Ioane, “Sefe le ta mea’ai ma le ta vai, mo seisi taimi.”

Ae peitai, sa le’i ‘auai le manatu o le alii o Iakopo. Na mana’o e inu loa i le taimi lena, on aua fia inu lava.

Ona misa ai loa lea o nei alii, ma i’u ai lava ina o’o atu le lima o Ioane ia Iakopo, ma savali ese atu ai.

Ona tago lea o Iakopo ua tusi i luga o oneone o le sami, e faapea, “Ua po a’u e la’u uo pele.”

Ua toe alu le faigamalaga, ona taunu’u lea i tafatafa o se vaitafe ma ua fiafia le aualii nei, ona o lea ua maua le vai e feinu ai. Ua le toe fa’atali, ae ua feosofi i totonu o le vaitafe ma ta’a’alo.

Ae peitai, ua le fa’aete’ete le alii o Iakopo ma amata ona o’o atu i se vaega loloto o le vai, ma tau malemo ai.

Ua tamo’e faatopetope atu ia Ioane ma fa’asao mai si ana uo. Ua opo mau e Iakopo ia Ioane ma fa’afetai atu ia te ia.

Ona fai lea o se la malologa, ona sauni lea e toe fa’aauau le la faigamalaga. A’o sauni le to’alua lenei e faimalaga ‘ese atu, ua tago atu ia Iakopo ma tusi i luga o se ma’a “Sa fa’asaoina lo’u ola e la’u uo pele.”

Ona faapea atu lea o Iakopo ia Ioane, “Ina ua e po ina a’u, sa o’u tago i le tusi i luga o le oneone. Ona sau lea o le savali ma matafi ‘ese ai upu sa i luga o le oneone. Ae peitai, ina ua e fa’asaoina lo’u ola, o lea ua ou tago tusi i luga o le ma’a, ina ia tumau ai e le toe matafi ese.”

