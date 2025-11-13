E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE ASIASIGA A MEAALOFA I LONA TAMA MATUA”

Sa fa’alagolago le teineititi o Meaalofa i le tino o le va’a, a’o ia tilotilo i le sami ma matamata i le tau o peau o le sami, i autafa o le va’a. Sa taumafai le teineititi e ‘a’apa atu ona lima, se’i pa’i atu i le sami, ae sa vala’au mai lona tina, e fa’aeteete.

O le vaega lea e pito sili ona fiafia ai le teine o Meaalofa, i le latou faigamalaga. Ona o lea e latou te aga’i atu i le nu’u e nofo ai lona tama matua.

Ma o lo latou latalata atu lea i le nu’u o Tama Matua, o le mamao foi lea mai i le ‘a’ai tele lea e nonofo ai Meaalofa ma ona matua.

E fiafia ia Meaalofa i le ‘a’ai lea e latou te nonofo ai, ona o le toatele o tagata ma e le ano tele mai nisi ia te ia ma ana mea e fai, po o ona lavalava e la’ei. Ae i totonu o le nu’u o Tama Matua, e fai lava sina ‘ese. O iina, e ta’ua ai Meaalofa, o se purinisese, ona o lona Tama Matua, o le tupu lea o le nu’u.

E lua itula sa alu ai le malaga ma taula loa le va’a. Ae ua fa’asaga atu nei le aumalaga mo le vaega umi ma le faigata o le latou faigamalaga, ona e ono itula le mamao o le uafu ma le nu’u o iai le Tama Matua a Meaalofa.

Ua le manofo le teine o Meaalofa, i le fia va’ai i lona Tama Matua. Ma a’o alu le ta’avale, sa taumafai le teine e faapasi le taimi, e ala i le tilotilo i luga o le lagi, ma faitau ao o le lagi. Ua amata ona fa’aifoifo le la i lona nofoaga, o le afiafi. Ae tu loa le ta’avale.

E le’i matala lelei le faitoto’a o le ta’avale, ae ua leva ona puna i fafo ia le teineititi o Meaalofa ma tamo’e atu i le fale tele a le latou aiga, e su’e lona Tama Matua.

Na leai seisi i totonu o le fale tele. Ua tamo’e nei Meaalofa i tuafale, i le mea sa masani ona tausi ai ‘oti a lona tina a’o laititi. Ua o’o i potu moe le su’esu’ega a Meaalofa, e leai lava seisi.

Ae manatua loa e meaalof, ia tua o le fale, o lo’o iai se nofoa la’au, e masani ona nofonofo ai Tama Matua ma matamata i le togala’au a le aiga.

“Tama Matua! Tama Matua!” o le tauvala’au lea a Meaalofa ma tamo’e atu ma le atoa, ina ua ia va’aia lona tama matua o nofonofo mai i luga o le nofoa.

Ua tu i luga le tama matua ma liliu mai i le mea o lo’o tamo’e atu ai le teineititi o Meaalofa ma ‘ata mai, ma tatala ona lima, e opo atu Meaalofa.

“Sa ou misia lava oe, tama matua,” o le tala lea a Meaalofa ina ua uma ona to lona sela.

“Ua ou fiafia lava ua e sau. E te iloa le taua o lenei togala’au?” o le tali mai lea a Tama Matua ma ia fesili mai ia Meaalofa.

Na lulu le ulu a Meaalofa, e na te le iloa.

“O le la’au lea,” o le tala a le tama matua ma faasino lona lima i se la’au o lo’o tu i o la luma. “O le la’ua lea a le aiga.”

Sa va’ai atu Meaalofa i le la’au ma ia iloa, o se la’au ua matua, ae o lo’o malosi lava.

“O sima ia o lo’o ta’amilo i le la’au, o lo’o tusia ai igoa o tua’a o le tatou aiga. I latou uma ua maliliu. E mana’omia ona o tatou manatua pea o tatou aiga, ua fa’ilagi le folauga,” o le tala lea a Tama Matua.

Ua savali atu le teine o Meaalofa ma tilotilo i igoa ae peitai, e na te le iloa se igoa e tasi o iai

“Ia e manatua nei igoa,” o le toe faapea mai lea o Tama Matua. “E taua i latou. Ana le seanoa i latou, e leai i tatou.”

