E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE FA’ASALAGA A LE TAGATA PEPELO”

Sa iai se tausi lafu mamoe e fiafia lava e alu i totonu o le togavao, e faatata’a ai lana lafu mamoe. O se tausi mamoe, e fiafia tele e fai tala pepelo.

O se tasi aso, na fa’ate’ia tagata o le nu’u, ina ua fa’alogo mai i le togavao, o tau ‘alaga atu ai le leoleo mamoe, ua fia maua se fesoasoani ona o lo’o tuli o ia e ni luko fe’ai. Sa fa’apea ona tu’u uma feau ma galuetagofi iga a tagata o le nu’u, ae ua ta’itasi ma fetagofi i ni a’upega, e tuli ai luko.

Ae peitai, ina ua taunu’u tagata o le nu’u i le nofoaga o lo’o tau ‘alaga atu ai le leoleo mamoe, sa o latou va’aia le tu mai o le leoleo mamoe ma ‘ata atu ia latou ma fai mai, o lana tala ula lava.

O le aso na soso’o ai, sa toe faia foi e le leoleo mamoe ia lea lava tulaga e tasi ma sa toe tamomo’e faatopetope mai foi tagata o le nu’u ma a latou a’upega. Ae taunu’u mai foi, o lo’o saofa’i lelei atu lava le alii leoleo mamoe, e leai ni luko. Ae o lo’o ‘ata leotele le alii leoleo mamoe ma fai atu o ana mea malie, e leai se luko.

O le aso lona tolu, na i’u ai lava ina sau mo’i loa le luko. Ma ina ua iloa mai e le alii leoleo mamoe le tamo’e atu a le luko, ua uso lona fefe ma tauvala’au leotele “Fiaola, faamolemole, fiaola! O le luko lea ua sau!”

Ua fiu se alii leoleo mamoe e tauvala’au, ae ua le toe iai seisi o le nu’u, e toe tamo’e mai. Ona ua manatu ia tagata o le nu’u, ai fo’i o se tala ula a le alii leoleo mamoe lea foi ua toe fai.

Talofa e i si alii mamoe, na toe fo’i ma lona loto faanoanoa i lena afiafi, ona sa pe’a i luga o le la’au i le lafi mai ai mai i le luko, ae ua fa’asaga le luko i le fa’aumatia ana mamoe.

