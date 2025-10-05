E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE TAMALOA MAU’OA”

I le ‘a’ai pisi o Niu Ioka, e nofo ai se tamaloa e igoa ia Sosene. Ma e ui ina e le mau’oa pe lauiloa lenei tamaloa, ae peitai, o se tagata tausinio. O se tasi aso, a’o faatopetope atu Sosene i le malaevaalele, sa toe oso mai i lona mafaufau, lona mana’o e fa’atau sana nusipepa e faitau i le malae vaalele, e fa’aalu ai le taimi.

O lea na agai atu i le laulau o lo’o fa’atau ai nusipepa e faatau sana nusipepa, ae ina ua ia tago atu i lana taga, ua leai sana tupe.

Ae ina ua va’ai mai le alii faatau nusipepa, o tau su’e se tupe a si tamaloa o Sosene, na oso mai le faatau nusipepa ma faapea mai, “Ave lau nusipepa.” Ua te’i le tamaloa o Sosene ma ia tilotilo atu i le alii faatau nusipepa, ae ua faapea mai le alii faatau nusipepa, “O la’u meaalofa lena mo oe.”

O ni nai masina mulimuli ane, sa toe o’o atu ai Sosene i le malae vaalele lava lea e tasi. Ia ma toe tupu foi le mea lava e tasi, E tago atu i le taga, ua leai se tupe. Ae o le fa’atau nusipepa lava lea e tasi, sa ia tu’uina fa’ameaalofa mai foi le nusipepa mo Sosene. Ma le tala lava e tasi, “O la’u meaalofa mo oe.”

Ua alu aso, sau aso ae ua suia ia le tulaga o le soifuaga o Sosene. Ua avea o ia ma se tasi o alii pito sili ona mau’oa i le lalolagi ma ua avea lea ma tulaga ua ta’uta’ua ai ma lauiloa i le lalolagi atoa.

O se tasi aso, sa manatua ai e Sosene ia le alii faatau nusipepa agalelei, i le malae vaalele ma na a’e ai se mana’o ia Sosene, e fia alu e totogi le agalelei o lea alii.

Sa atoa lelei le masina ma le afa, o tau saili e le ‘aufaigaluega a Sosene ia le alii fa’atau nusipepa, ae na i’u lava ina maua o ia.

I le aso o le la feiloaiga ma Sosene, sa fesili atu ai Sosene i le alii fa’atau nusipepa, “O e manatua a’u?”

Sa tilotilo toto’a mai le alii faatau nusipepa ia Sosene ma i’u ina ia faapea mai, “Ioe, o oe o le alii lea e masani ona alu atu e faatau nusipepa i le malae vaalele, ae e leai se tupe.”

Ua ‘ata leotele ia Sosene ma lue atu lona ulu ma ia faapea atu loa i si alii faatau nusipepa, “Ou te mana’o e taui lou alofa ia te a’u. Ta’u mai po o le a le mea e te mana’o ai lava i lenei olaga.”

Ua toe pupula toto’a atu le alii faatau nusipepa ia Sosene ma ia faapea atu, “Lau susuga, e mafai faapefea ona e faatusatusa mai i la’u auaunaga sa faia? Na ou fesoasoani atu ia te oe, a’o o’u mativa, na’o se tagata faatau nusipepa. Ae o lea ua e ofoina mai lau fesoasoani, aua o lea ua avea nei oe ma alii pito sili ona mau’oa i le lalolagi. E mafai faapefea ona tutusa a ta auaunaga?”

O le taimi lea na goto ai i le loto ma le mafaufau o Sosene, le moni o le faamatalaga a le alii faatau nusipepa. O lana auaunaga, sa sau mai i lona alofa, e aunoa ma se ‘oa po o ni tupe se tele. O iina na malamalama ai Sosene, o tagata pito sili ona mau’oa, o i latou e tumu i le alofa ma le loto foa’I, e aunoa ma se tupe.

Mai lava i lena aso, sa tau’ave ai e Sosene lea lesona i lona fatu: E fua lo tatou tamao’aiga i mea tatou toe foa’i atu, ae le o mea tatou te maua. E sili atu le taua o le iai o se mafaufau ma se agaga foa’I ma le alofa, nai lo tupe uma o le lalolagi.

[IA MANUIA FUAFUAGA TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]