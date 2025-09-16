E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE ALII O MOLENI MA LONA PELAUE AURO”

Sa iai se tamaititi e igoa ia Mareko, sa nonofo na o la’ua ma lona tina i le tau fa’asi’usi’uga o le latou nu’u. I se tasi aso, sa su’iina ai e le tina a Mareko ia se pelaue matagofie ma le i’ila. O lenei pelaue, na gaosi mai i filo lanu auro sa maua e le tina a Mareko i totonu o se ana, i luga o le mauga, e tu i autafa o le nu’u lea la te nonofo ai.

Oka le mimita o Mareko i lona pelaue fou. E auro atoa, ae na iai ni nai vaega sa lanu meamata. Ae o fa’amau o le pelaue, e iila pei ni fetu.

Na leva ona tu le alii o Mareko ma feliuliua’i i luma o le fa’ata, i le fa’ata’ita’iga o lona pelaue. Sa fiu lona tina e fai atu iai e toe tatala lona pelaue, ina ne’i te’i ua palapala. Ae ua na o le tu o Mareko ma mafaufau i nofoagaa uma e mafai ona ia ofuiina iai lona pelaue fou.

Sa te’i le tina o Mareko i le faalogo atu o faapea Mareko, “Po o le a se faalogona ae ofu lo’u pelaue i luga o le mauga, i le fanua o lo’o u’umi ai le ola o le vao ma susulu manaia ai le la.”

“E leai!” o le faapea mai lea a Tina ia Mareko. “Tausi faalelei lou pelaue, aua e le toe iai seisi pelaue sili atu ona matagofie pei o le pelaue lena. E na o ni fa’atasiga ma tagata maualuluga, e mafai ona fai iai lou pelaue.”

Ua tatala e Mareko lona pelaue ma tu’u atu i lona tina, ina ia toe afifi fa’alelei ma teu i totonu o le pusa, mo se aso taua.

O se tasi po, sa moe miti ai le alii o Mareko ma na miti lenei alii, ua ia tatalaina le pusa o lo’o teu ai lona pelaue fou, ma ia ave’esea ia le pepa i’ila sa teu ai i totonu, ae ua le toe i’ila ia faamau o le ofu, e pei o le fepulafi o fetu o le lagi. Ona ia tago lea ua fufulu fa’amau o le pelaue, ma taumafai e toe fa’ai’ila, ae peitai, na atili ai ona liu ia le lanu o fa’amau o le pelaue.

Ua te’i ifo i luga ia Mareko mai lana miti ma mafaufau i fa’amau o lona pelaue, ua le toe fe’ilafi e pei o fetu o le lagi. Ma ua mafaufau Mareko e faapea, afai ae o’o mai le aso tele e fai ai lona pelaue, ae ua le toe fe’ilafi fa’amau o lona pelaue, e matua’i le manaia lava lea tulaga.

Ua le mafai ona toe moe le alii o Mareko, ua alu lava lona mafaufau i lona pelaue lanu auro ma ana fa’amau fepulafi. Ua matua’i mageso lava tamatama’i lima a Mareko, i le fia tago atu e tatala le pusa o lo’o teu ai e lona tina le pelaue, se’i ona toe va’ai atu pe moni lana miti, ua le toe i’ila fa’amau o lona pelaue.

O le taeao na soso’o ai, sa alu atu loa le alii o Mareko i lona tina ma fai iai sana pepelo tele lava e faapea, o ia lea ua maua mai sona valaaulia, mai i sana uo mau’oa, o se pati e fa’amanatu ai le aso fanau a lana uo.

Ua te’i le tina a Mareko, pe faapefea ona iai se uo a si ana tama, e sau mai se aiga mau’oa. Ae sa ia le manatu tele iai, ae ua amata ona tapena se meaalofa e mafai ona alu ma Mareko.

Na faapea atu Mareko, “Tina, e mafai ona fai lo’u pelaue fou i le pati a si a’u uo?”

Ua oso fiafia mai le tina ma faapea mai, “Ioe, si a’u tama. E tatau ona fai lou pelaue fou i le pati a si au uo, e te aulelei ai. O afea e fai ai le pati?”

Na tali le alii o Mareko, o le fa’ai’uga o le vaiaso

Ua alu le vaiaso atoa ua le toe lelei se galuega a Mareko e fai, i le alu o lona mafaufau i lana pepelo lea sa fai i lona tina, e uiga i le pati a sana uo e fai i le faaiuga o le vaiaso. Ua amata ona atu le mafaufau o le alii, i lana pepelo sa fai.

Na va’aia e lona tina, ua amata ona tau le ‘ai le alii o Mareko. Ma o taimi uma lava e tau talanoa atu ai le tina ia Mareko, e uiga i le pati i le faaiuga o le vaiaso, e saili lava e Mareko se auala, e seu ese ai le talanoa a lona tina.

Ina ua o’o i le aso Tofi, ua matua’i le mafai lava e Mareko ona nofonofoa’ia lana pepelo sa fai, ma i’u ai lava ina ona tagi ma faapea atu i lona tina. “E faamalie atu Tina, e leai se pati o faia.”

Ua te’i le tina i le faamatalaga a Mareko ma lana tagi, ma fesili atu ia Mareko pe aisea na pepelo ai. Ma sa faapea ona faamatala atu iai e Mareko ia lana miti.

Ua ata leotele le tina ma fai atu i si ana tama, “Afai ua e mana’o lava e ofu lou pelaue fou, ia o taeao, o le a fai pea. Ae o le a ta o i se fale’aiga e ta te a’ai ai ma ta tafafao ai.”

[IA MANUIA FUAFUAGA UMA O LENEI VAIASO]