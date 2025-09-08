E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE FE’E MATAMULI”

I aso a la ua leva, na iai se fe’e matamuli ma le filemu. E na te le faalavelave lava i isi I’a ma figota o le sami, ae e fai lava ana ia galuega ma fealua’i lava na’o ia. E ui lava ina sa mana’o lava lenei fe’e ia iai ni ana uo, e fefe tele e fa’amasani atu i isi I’a ma figota o le sami.

O le tasi sa taumafai ai le fe’e e pu’e se tugane, ae sa fiu le fe’e e pu’e, ona o le mase’ese’e o le tugane. Ma o le migoi solo o le fe’e e tau pu’e le tugane, na i’u ai lava ina lavelave solo ona ‘ave ma le mafai ai ona toe a’au ese. Ua fiu si fe’e e minoi ma lue ona ‘ave, ae ua mau lelei.

Na fai sina umi o nofo nofo ai faapena le fe’e, ona o le matamuli tele e fai atu i se I’a e sau e fesoasoani ia te ia. Ae ina ua iloa loa e le fe’e, e se’iloga e fai atu i seisi mo se fesoasoani, e le mafai ona ia toe fo’i i lona fale, ae o le a mau ai lava faapea.

O lea na taumafai ai le fe’e e fai atu i lea I’a ma lea I’a, na ‘a’au latalata ifo, ae peitai, sa leai ma se i’a e ano mai i le fe’e. Ae sa iai se tamai pone na o’o mai lana a’au i le mea o iai le fe’e ma ia fesili atu i le fe’e po o le a le mea ua tupu.

Sa tau le lagona e le pone ia le tali taumusumusu ale fe’e. Na ‘ata le pone ma fesili atu i le fe’e, pe mana’omia se fesoasoani. Ua le tali le fe’e, ae ua na’o le lu lu ulu tele.

E le’i umi lava na gaioi le pone, ae matalatala ‘ave o le fe’e ma na tau le lagona e le pone le fa’afetai a le fe’e, ae ‘a’au ese atu.

O lena afiafi, na alu lava le mafaufau o le fe’e i si pone na fesoasoani atu ia te ia ma le avanoa ma’imau, e mafai ai ona o la faamasani ma le pone, atonu, o le a maua ai sana uo fou.

O ni nai aso na soso’o ai, a’o nofonofo le fe’e i le va o ni ma’a, sa ia va’aia ai le fe’ausi vave ifo o i’a e foliga mai o iai se mea o tuliloaina i latou. Ma le fa’amata tasi mai o le fe’e mai i le va o ma’a o lo’o lafi ai, ae ona va’aia se i’a lapo’a lava o lo’o tuliloaina ia le tama’i pone lea sa fesoasoani atu ia te ia.

Na va’aia e le fe’e le mana’omia e si pone se fesoasoani, ae sa toe tilotilo atu le fe’e i le lapo’a ma le taufe’ai o le i’a o lo’o la tuli, na fa’afaigata ai ona fai se fa’ai’uga a le fe’e. Ae i le faaiuga, sa oso atu le fe’e mai le va o ma’a na lafi ai, ma faga atu lana taelama i mata o le i’a lapo’a. Ma a’o tafiti solo le i’a lapo’a e ave’ese le taelama ale fe’e mai ona mata, ae o le taimi lena, ua tago atu ai le fe’e ma toso mai le tamai i’a, ma toe a’au faatopetope atu i le va o ma’a sa lafi ai, ma o la lalafia ai loa.

Ae o le taimi lena i le i’a lapo’a, ua atili ai ona taufe’ai i lona ita i le gaioiga a le fe’e na fai ma ia a’au mai ai i le mea o iai ma’a ia o lo’o lalafi ai le fe’e ma le pone, e saili i la’ua. Ae peitai, sa fa’ate’ia le fe’e ma le pone ina ua va’ai atu, ua tete mai le I’a lapo’a, pei ua oso se ma’i lili. E foliga mai, e a’afia le i’a lapo’a i le taelama a le fe’e lea na fana i ona foliga. Ua liliu ‘ese atu loa le i’a lapo’a, ae o le taimi lea, ua saofafa’i ifo le fe’e ma le pone ma to le la sela ma le fiafia.

Ma sa oso atu le tama’i pone ma fusi mai le fe’e ma fa’afetai atu iai, i le fa’asaoina o lona ola. Ae o le taimi lea, na va’aia e le fe’e le agai mai uma o isi i’a ia na sosola ma lalafi ina ua sau le i’a lapo’a, e fai mai foi le latou faafetai i le fe’e, mo lana fesoasoani. Ma o iina na amata ai lava ona le toe fefe pe matamuli ia le alii o fe’e, i i’a ma figota o le sami.

[IA MANUIA FUAFUAGA UMA O LENEI VAIASO FOU]