E FAI O LENEI AE O LENA

“E LE O LE LANU PO O LE TINO, AE O LE LOTO”

I se vanu filemu, sa tafe ai se vaitafe malu, na tau’ave ai ni ma’ama’a, i’ila, lamolemole ma felanulanua’i. Ae na filogia ai ma se ma’ama’a lanu efuefu e tasi, e fai o le le i’ila ae e le ano lava iai se tasi.

Na o’o lava foi i isi ma’ama’a, e latou te faifai i si nei ma’ama’a lanu efuefu. Toe tu’u mai i ma’a tetele, ua atili ai ona tigaina si ma’ama’a efuefu. “E la’ititi tele lou tino,” o le faifai mai lea a se ‘ala tele lava sa tu i tafatafa o le vaitafe. “E tau le iloa atu oe i lou lanu,” o tala ‘a’amu ia a isi ma’ama’a lanu fe’ilafi.

E o’o lava foi i i’a o le vaitafe, e feoa’i ane lava i luga o le ma’ama’a efuefu, e leai lava seisi e tilotilo pe mafaufau iai.

E ui ina sa lagona e le ma’ama’a efuefu lona fa’atauva’a, aepeitai, sa ia lototele pea ma le tali mai i fa’atauemu a ma’a, o lo’o fai atu ia te ia. Ae na o le nofonofo lava i le ta’ele o le vaitafe, ma va’ava’ai, matamata ma faatalitali.

Ona o’o lea i se tasi o aso timuga lava, ua pa le vaitafe. Ma ua tafe malosi agai atu i le ‘a’ai, ma tau’ave atu ai ma ma’a tetele faapea ma ma’ama’a fepulafi. Ua lagona le fefefe o tagata o le nu’u, e nonofo i autafa o le vaitafe, ona ua va’aia le gatete o le auala laupapa lea e feso’ota’i ai o latou fale, e foliga mai o le a malepe.

Ae i le alofa o le Atua, sa mafai ona toe matafi atu ao pogisa ma timuga tetele ma ua toe to’afilemu mea uma. Ma na va’aia ai e tagata o le nu’u, ua tafea ia laupapa sa fai ma lagolago e mau ai le auala laupapa. O lea na faia ai loa le galuega a le nu’u, o le taumafai e la’u atu ni ma’a e fai ai le lagolago o le auala laupapa.

Ae peita’i, ua le mafai e tagata o le nu’u ona tulei pe faa migoi ia ma’a tetele. Ae a tu’u mai foi i ma’ama’a fepulafi, e nuti gofie. Ae sa va’aia e tagata fau ala laupapa a le nu’u, ia le ma’ama’a lanu efuefu, o lo’o mau lelei mai i le fa’avae lea e lago mau ai le auala laupapa.

O lea na faatopetope atu ai loa tagata o le nu’u, ma saili mai nisi ma’ama’a e tutusa ma le ma’ama’a efuefu ma o’omi atu i autafa o le ma’ama’a efuefu ma maua ai loa le ala laupapa.

Ae o ma’a tetele ma ma’ama’a fepulafi ua tu’ufesili le tasi, i leisi, “O ai na ona iloa, e mafai e le ma’ama’a pito sili ona laititi ma auleaga, ona tau’aveina lea avega mamafa.”