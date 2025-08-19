E FAI O LENEI AE O LENA

O LE PURINISESE, SE LANE MA SE TAUVAGA KUKA

Ua faatopetope atu auauna a le Tupu, e tau’ave atu lana malelega i itu uma ma aiga uma o lna malo. O lenei tupu e na te pulea, itumalo e tolu ma vaitafe tetele e lima. Ma o lana malelega, e faatatau i se tauvaga ole a faia, e saili ai se tasi, e agava’a e faaipoipo atu i lona afafine, po o le Purinisese.

Fai mai tala a’ave o lenei Purinisese, o se tamaitai sili ona lalelei, o se tamaitai agamalu ma le loto alofa.

Ua amata ona tapenapena alii uma o le itumalo e tolu, o nisi ua tapenapena taumafa ‘ese’ese ma le manogi. O isi alii, ua tapenapena a latou solofanua ma a’upega o taua, e tauva ai. O isi alii, ua faalagolago i le aulelei o latou foliga ma le lelei o a latou faaupuga.

Ae o le taimi lea, o lo’o nofonofo ai le Purinisese i lona potu pito i luga o le maota o le Tupu, ma tilotilo mai i na faamalama. Ua matua’i leai lava sona initeresi i tapenapenaga ia ua pisi ai le malo atoa. O lenei tamaitai, e le fiafia i ni mea tetele, e le fiafia i ‘oa o lenei lalolagi, po o ni folafolaga mai i tagata.

A’o nofonofo le Purinisese sa faasaga lana va’ai, agai i se itu o le malo, o iai se fale e tu’u ai solofanua lea o lo’o iai se alii talavou, o lo’o a’oa’o mai ai lana tau pelu. O lenei alii o Ilaoa, e le o se tagata mau’oa, pe lauiloa foi. Ae o se alii e fiafia e fai tala malie. E faatasi lava ona feiloai atu iai le Purinisese, ae o le la talanoaga i lena taimi pu’upu’u, sa na’o le ata o le Purinisese i faamatalaga ma gaioiga malie a Ilaoa.

Sa talu mai lava le la feiloaiga lena, ua fai ma masani a Ilaoa, lona tu’uina o ni meaalofa ma le Purinisese, i autafa o le fale e tu’u ai solofanua a le Tupu. O nisi aso, o se teu fugala’au, o isi aso, o se figota mai le sami, o isi aso, o se tamai ato o iai se pefu (ae fai mai Ilaoa, o pefu taulaitu).

O lea afiafi, a’o faia le taumafataga a le Tupu ma lana Masiofo ma le Purinisese, sa toe liliu ai foi le talanoaga, i le sailiga o le to’alua a le Purinisese. Na fa’aalia le le fiafia o le Purinisese, i le talanoaina so’o o lea mataupu, ma ia faapea atu i le Tupu, “E le o a’u o se ipu e tauva ai nisi.” Ma tula’i ‘ese atu ai le Purinisese mai i le laulau ‘ai ma savali atu i le togala’au i tua o le maota o le Tupu ma saofai ma tagi ai.

Ina o tagi le Purinisese, sa tau lana va’ai i se mea o ilaila mai totonu o le tama’i vaitafe, lea e tafe i tafatafa o le togala’au ma na tu i luga le Purinisese ma savali atu iai, ma taumafai e a’apa atu i le mea lea o lo’o ilaila mai totonu o le vaitafe, ae fa’afuase’i ona se’e lona vae, ma pa’u atu ai i totonu o le vaitafe.

Sa matua’i fa’ate’ia o le Purinisese, ina ua na fa’alogo mai, o ata atu se tagata. E le o se ata taufa’alili, ae o se ata, ona o le malie o le va’aiga, i le pa’u o le tamaitai i totonu o le vai.

E fa lo mai le ulu o le Purinisese e va’ai po o ai lea e ata atu, ae ona va’aia se Lane tele lava, o nofonofo i luga o se laula’au i totonu o le vaitafe. “O le a lau galuega faigata o lo’o e taumafai e fai i totonu o le vaitafe?” o le fesili mai lea a le Lane ma toe ata.

“E a, e fa’asa ona ou ta’ele i totonu o le vai?” o le fesili mai lea a le Purinisese. “Pe a faapea o na e te ta’ele, ae na’o le palapala le mea lea ou te vaai atu iai,” o le tali mai lea a le Lane.

Ua tu i luga le Purinisese ma savali mai i fafo o le vaitafe, ma tau atu ai lana va’ai i lona ata o lafoia mai i totonu o le vaitafe, ma ia vaaia le susu uma o lona ulu ma ona la’ei. Ona tu lea o le Purinisese ma ua ‘ata leotele ona o lea ua ia va’ai i le mea o lo’o va’ai mai iai le Lane.

Ua saofa’i ane nei le Purinisese i tafatafa o le Lane ma faapea atu lana tala, “Ua matua’i o’u lelava lava, e taumafai e aulelei ma amio lelei. Ua ou lelava i le avea o a’u o se fa’ailoga e tauva iai ni tagata.” Sa leai lava se tali mai a le Lane, ae ua fa’amatala atu nei e le Purinisese i le Lane, ia le fuafuaga a lona tama, po o le Tupu.

Na umi se taimi o talanoa le Purinisese, ae na o le faalogologo lava o le Lane. Ma sa faai’u le faamatalaga a le Purinisese, i lona faapea atu, “O la foi ua tapena e lo’u tama ia se tauvaga mo lo’u aso fanau. O ai lava e malo, e ma te nonofo.”

“O le a le tauvaga?” o le fesili lea a le Lane.

“Ta’ilo, e le’i ta’u maia e lo’u tama,” o le tali mai lea a le Purinisese.

Ona faapea atu lea o le Lane, “Ae a pe afai e fai se tauvaga kuka? Ua fai so’o foi na tauvaga pelu e i’u i le manu’a o se tagata, po o le oti foi. Ae a fai se tauvaga kuka, e mafai ona e tofo i so’o se ituaiga taumafa ‘ese’ese.”

Ua nofonofo le Purinisese ma mafaufau i le fautuaga a le Lane, ona ‘ata lea o le tamaitai ma faapea atu i le Lane, “E te iloa, e matua’i e atamai tele lava. Ua lelei, o le a ou alu e fai i lo’u tama, e fai se tauvaga kuka.”

O le taeao na soso’o ai, sa alu atu loa le Purinisese i le potu fono a le Tupu, lea o lo’o nonofo mai ai le Tupu ma le Masiofo, aua foi galuega o lea aso. Ma ia faapea atu i ona matua, “Tama ma Tina, e mafai ona ou filifilia le ituaiga tauvaga e fai, mo se alii ma te nonofo?”

Ua tau fai tilotilo le Tupu ma le Masiofo, i leisi ma faapea atu le Tupu, “E a afafine? O le a se mea o i lou mafaufau?”

“Ua ou mana’o e fai se tauvaga kuka. O se mea’ai e gaosi i le Alofa, Tu’uto, Lototele ma le Atamai. O se kuka e fa’ailoa mai ai le natura moni o le tagata,” o le tali lea a le Purinisese i le Tupu ma le Masiofo.

Ua soisoi le Tupu ma le Masiofo ma tagata sa i totonu o le potu fono. Ae na faapea mai se tina matua na iai, “E le o se tauvaga fou lea ituaiga tauvaga. E masani foi ona faia tauvaga kuka i nisi o malo.”

Ua nofo loa le Tupu ma toe mafaufau ona ia faapea mai lea, “Ua lelei. O le a fai se tauvaga kuka.” Ma ua faapena loa ona ave atu le malelega a le Tupu, i le ituaiga tauvaga o le a faia i le aso fanau a le Purinisese.

Na o’o atu foi lenei malelega i le alii o Ilaoa, lea o lo’o pisi lava i totonu o lana umukuka i le gaseseina o se mea’ai mo le afiafi. Ua tu le alii ma ua ata leotele. O Se Tauvaga Kuka!! Ua a’apa atu nei Ilaoa, i le fata pito i luga o lana umukuka ma ia to ina mai i lalo se tusi, o lo’o iai uma lava ituaiga kuka eseese, sa masani ona gaseseina e lona tina matua, mo le Tupu ma le Masiofo, a’o soifua o ia.

