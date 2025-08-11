E FAI O LENEI AE O LENA

O LE LOOMATUA, LE KAUPOE MA LE ASINI

Sa savali atu se loomatua ma ta’ita’i atu sana Asini, agai i le fale pia o lo’o pepese ma fiafia mai ai tagata o le nu’u. Ua savali atu le loomatua ma saisai lana manu i se la’au e tu lata i le faitoto’a o le fale pia lea.

A’o tu le loomatua ma tafitafi le pefu mai ona fofoga ma ona la’ei, ae matala mai loa le faitoto’a o le fale pia ma savali mai i fafo se alii kaupoe, e u’u se fana i leisi lima, ae u’u se fagu pia, i leisi ona lima.

Ona fesili mai lea o le alii kaupoe i si loomatua, “Ua e va’ai i se loomatua, ae siva?”

Ua tilotilo atu le loomatua i le alii kaupoe, e fai lava si ona talavou, ma tali atu, “E leai, ou te le masani ona siva, ou te le fiafia i lena mea.”

Ae o le taimi lea, ua amata ona lolofi mai tagata o le nu’u, e faitatala i le talanoaga a le loomatua ma le kaupoe.

Ona faapea atu lea o le kaupoe i le loomatua, “O le a lau tala? Ia sauni e siva.” Ona amata lea ona tafana mai e le kaupoe ia le mea o lo’o tu ai le loomatua. Ma ona o le musu o le loomatua, ina ne’i manu’a ona tamatama’i vae, sa ia amata ai loa ona osooso solo, ae o le taimi lea, ua talie leotetele tagata na matamata mai.

Ua mae’a le sauniga a le alii kaupoe, ona ia tago lea ua toe tu’u lana fana i lona faamoega i lona fusipa’u, ae o lo’o fa’aauau ona ‘ata, ma toe liliu atu e toe fo’i i totonu o le fale pia.

Ae o le taimi lena, ua liliu atu le loomatua i lana Asini, ma se’i mai sana fana gutu ono, ma ta’i faalelei atu lava i le alii kaupoe. Sa lagona uma e tagata na iai, ia le kiliki o le kaki a le loomatua, o le fana ma ua sa o uma le toatele, ua le toe iai se pisa, ae o mata, ua alu atu uma i le tu a le loomatua ma lana fana.

Ua toe liliu mai le alii kaupoe ina ua na lagona le pa’o o le fana ma le sa o tagata, e va’ai po o le a le mea ua tupu. Ae na toeititi matapogia i le mea na tu ai, ina ua ia va’ai mai, o lo’o ta’i faalelei atu lava le fana a le loomatua, i lona muaulu.

Ona fesili atu lea o le loomatua i le alii kaupoe, “Atalii, na iai se aso na e mana’o ai e te sogi i se Asini?”

Ua folo patato e le kaupoe ona faua ma tali mai, pei a toeititi tagi. “E leai, ae ua o’u mana’o ai i le taimi nei.”

