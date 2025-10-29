VAEGA 43

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’ai’uga o le tatou Fagogo – O LE AVE PASI A’OGA.

*****************************

Na gata mai le tatou Fagogo i le vaiaso ua mavae, ina ua tu’uina atu e le loia ia le faaiuga mo le latou ‘au fono, na aofia ai le sui o le Komiti Faafoe, o le Peresetene o le PTA a Matua faapea le Pulea’oga.

Ae peitai, sa faapea mai le Pulea’oga, “Aua e te popole tele iai, ou te iloa o le aso a taeao, o le a avatu ai la’u tusi faamavae i le ofisa tele o aoga.”

Na fa’afuase’i ona sa o le ‘aufono, ua leai seisi e toe pisa. Ae ua sioa uma atu i le pulea’oga.

“E sa’o ma tonu le saunoaga a le Peresetene o le PTA, e le tatau ona a’afia uma ai i latou i lenei mataupu. O le ave pasi, sa i lalo o la’u va’ava’aiga, ae ua pa’u ia te a’u le fa’amaonia o le faia o a latou su’esu’ega i masina uma, e pei ona faatulafonoina. E leai la seisi e tatau ona amoina lenei mataupu, e na’o a’u lava,” o le faamatalaga lea a le Pulea’oga ma tu a’e i luga, ma savali i fafo ma lona ofisa.

Na fai si umi o nonofo le ‘au fono ua le toe iai seisi e pisa. Ona tu tu ta’itasi ifo lava lea o le tagata ma ulufale gugu atu i fafo ma oso le tagata i lana taavale, ma malaga ‘ese atu.

Ae o le taimi lea, ua savali atu ai le Pulea’oga i se vaega o falea’oga, e tau leai seisi e iai, ma tu tu ai ma manavanava loloa ai, e pei o se tagata na umi se melefoni o tamo’e.

Ina ua mae’a ona toe savali mai lea o le Pulea’oga ma toe fo’i atu i lona ofisa ma amata oa tapenapena filemu ia lona ofisa, ma ua tu’u ana meatotino i totonu o atigipusa ma la’u filemu ana atigipusa i lana taavale.

Sa matua’i fa’ate’ia le ‘aufaigaluega a lona ofisa, i le va’aiga i le Pulea’oga ma lana la’uga atigipusa, ae leai ma se faamatalaga.

Ina ua mae’a ona la’u atigipusa a le Pulea’oga, sa oso loa i totonu o lana taavale ma malaga ese atu, ae o le taimi lea, ua tauvala’au atu lana Failautusi e faatali mai.