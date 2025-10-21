VAEGA 41

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, ae o le a fa’aauau atu le tatou Fagogo – O LE AVE PASI A’OGA.

Na fa’agata mai le tatou Fagogo i le vaiaso ua mavae, ina ua toe potopoto ia le Puleaoga ma sui o le Komiti Faafoe o le aoga, faapea ma le Peresetene o le PTA ina ia talitalia se faai’uga mai i le Loia a le aoga, e tusa ai ma le mataupu ua feagai nei ma i latou, i le tagi a matua a le tamaititi aoga o Simeona, lea ua faia e faasaga i le aoga ma ona ta’ita’i.

Ina ua saunoa le Loia, sa leai seisi o le ‘aufono na toe pisa, ae ua fa’alologo uma taliga, i se tala mai i le Loia.

“O le taimi nei, e na’o faamatalaga a le tamaititi a’oga o Simeona, lea o lo’o fa’avae ai le tagi a le ulugalii ma sa mafai ona ofoina iai se vaegatupe e mafai ai ona taofi le latou tagi. Ma ua mae’a foi ona saini sa latou konakaratae, e fa’asa ai ona o latou talanoa atu i nisi e uiga i lenei mataupu. O lona uiga, a toe a’e mai i luga lenei mataupu, ae maua ifo o le latou aiga sa afua mai ai, o le a mafai e le tulafono ona fa’amalosia i latou, e toe totogi mai le tupe na tu’uina atu ia i latou, ma o le a fa’afalepuipuiina foi i latou,” o le ripoti mai lea a le loia.

Ua leai se tasi o le ‘aufono e tautala, ae ua na’o le fetilofa’i solo.

Ae ua to le manava a le loia ma toe fa’aauau ona talanoa, e foliga mai e fai sina umi o lana ‘feau na sau e momoli mai.

“E pau le tulaga e faafetai ai, ona e le tele se vaegatupe na taliaina e le ulugalii. Ma i le mae’a ai ona soalaupuleina e taitai po o fa’auluuluga o le Ofisa o Aoga o lenei mataupu, o le fa’ai’uga lenei o le a faia.

“Lau susuga i le Pulea’oga, e amata atu i le masina fou, o le a suia ai le a’oga o le a e galue ai.”

“O le mamalu o le tatou Komiti Faafoe, o le masina mulimuli lenei o la outou tautua i totonu o le Komiti Faafoe.”

“Ma lau susuga i le Peresetene o le PTA a Matua, ia o’o atu i le masina fou, ua e fa’amavae mai i lau galuega.”

Na fa’ate’ia le aufaigaluega o le Ofisa a le A’oga, i le tau fai fe’ei o tagata mai totonu o le ofisa a le pulea’oga, i le feosofi atu o sui o le Komiti Faafoe faapea foi le Peresetene o le PTA ma fesiligia le loia i lenei fa’ai’uga ua tu’u mai.

“O le a le uiga o lau saunoaga? E leai se mea o le a fa’asala ai fua matou, e leai se matou mea sa faia!”

“E sa’o lelei lava le tou saunoaga,” o le tali to’afilemu mai lea a le Loia. “E leai se tou mea na faia. O le mafua’aga lea na mafai ai ona fa’aauau ona faigaluega le ave pasi lea, e aunoa ma le iloa e seisi o lo’o ia fa’aaogaina vaega o fualaau faasaina faapea ma le fa’asuaava i taimi e sau ai e piki le fanau pe a tu’ua le a’oga, pe aoina mai foi latou, i taeao uma.”

Sa avea le faamatalaga lea a le alii loia ma tulaga na toe fa’asau ai i lalo le maualuga o siufofoga a le au fono.

“E le talafeagai lenei faaiuga ua faia, ma o le a ou alu foi e fai sa’u loia e su ai outou ma le tou faaiuga ua faia,” o le faapea mai lea a le Peresetene o le PTA. “E le o se matafaioi lea a matou o le va’ava’aia o ave pasi a le a’oga. O le tiute lena a le Pulea’oga ma lana au ofisa.”

Ua liliu uma atu nei le ‘aufono i le pulea’oga, ae o le taimi lea, ua na’o na punou o le pulea’oga, ua leai se tala.

[E FAIA PEA]