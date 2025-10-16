Vaega e 40

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao fou.

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AVE PASI A’OGA” i lona vaega e 40.

O le taeao na soso’o ai, na toe potopoto atu i le Ofisa a le Pulea’oga ia sui o le Komiti Faafoe a le A’oga faapea le Peresetene o le PTA a matua, e pei ona sa faatonuina ai i latou e le latou loia, ina ia soalaupuleina le mataupu i le tagi a matua a le tamaititi a’oga o Simeona.

Na mafua ona faia le tagi a le ulugalii ona o le faamatalaga a Simeona ia i la’ua, e uiga i le alii ave pasi o Paulo, lea ua maliu. Lea sa fai atu ai Simeona, e usu atu lava ia Paulo, a le fa’asua’ava, o la e a’afia i vaega o fualaau faasaina.

O le loia lava na mulimuli taunu’u atu i le fonotaga ma sa leai seisi na pisa, ae ua ave uma o latou mata ma taliga i le loia, po o le a sana faamatalaga.

Sa amata le faamatalaga a le loia, i lona faapea mai, “E le o se mataupu faigofie lenei mataupu. Ma sa fai sina umi o matou falo ma le Taitai Leoleo e tusa ai ma se fofo e fofoina ai lenei faafitauli ua tula’i mai. Ae na o le pau le tulaga e tatou te fa’afetai ai, ona e le’i iai se loia a matua o le tamaititi a’oga.”

“O lea na mafai ona fai se matou maliliega ma ui ina o se fa’aiuga, ou te iloa o le a le fiafia ai le to’atele o matua ma faiaoga, ae o le tou galuega lea o le a outou alo atu iai. O le taumafai e faamalie loto o matua ma faiaoga,” o le fa’aauau lea a le loia.

“O le taimi nei, e na’o faamatalaga a le tamaititi a’oga o Simeona, lea o lo’o fa’avae ai le tagi a le ulugalii ma sa mafai ona ofoina iai se vaegatupe e mafai ai ona taofi le latou tagi. Ma ua mae’a foi ona saini sa latou konakaratae, e fa’asa ai ona o latou talanoa atu i nisi e uiga i lenei mataupu. O lona uiga, a toe a’e mai i luga lenei mataupu, ae maua ifo o le latou aiga sa afua mai ai, o le a mafai e le tulafono ona fa’amalosia i latou, e toe totogi mai le tupe na tu’uina atu ia i latou, ma o le a fa’afalepuipuiina foi i latou,” o le ripoti mai lea a le loia.

Ua leai se tasi o le ‘aufono e tautala, ae ua na’o le fetilofa’i solo.

Ae ua to le manava a le loia ma toe fa’aauau ona talanoa, e foliga mai e fai sina umi o lana ‘feau na sau e momoli mai.

“E pau le tulaga e faafetai ai, ona e le tele se vaegatupe na taliaina e le ulugalii. Ma i le mae’a ai ona soalaupuleina e taitai po o fa’auluuluga o le Ofisa o Aoga o lenei mataupu, o le fa’ai’uga lenei o le a faia.

“Lau susuga i le Pulea’oga, e amata atu i le masina fou, o le a suia ai le a’oga o le a e galue ai.”

“O le mamalu o le tatou Komiti Faafoe, o le masina mulimuli lenei o la outou tautua i totonu o le Komiti Faafoe.”

“Ma lau susuga i le Peresetene o le PTA a Matua, ia o’o atu i le masina fou, ua e fa’amavae mai i lau galuega.”

[E FAIA PEA]