VAEGA 38

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, ae o le a fa’aauau atu le tatou Fagogo – O LE AVE PASI A’OGA.

**********************************************

Sa gata mai le tatou Fagogo i le vaiaso ua mavae i le taimi o le fonotaga a le Pulea’oga ma sui o le Komiti Faafoe a le A’oga faapea le Peresetene o le PTA a matua, lea na auai faafuase’i atu ai ma le Taitai Leoleo, e fa’ailoa atu i le ‘aufono ia le tagi a matua o le alii a’oga a Simeona, lea ua faaulu atu i le latou ofisa, e faasaga i le a’oga, ma le ‘aufono atoa.

Ma sa fa’ailoa atu ai foi e le Ta’ita’i Leoleo, o sona talitonuga, a mau tala uma matua na a’afia a latou fanau i le fa’alavelaev lea na maliu ai le alii ave pasi a’oga o Paulo, o le a tele foi nisi matua o le a fia mana’o e fa’aopoopo atu a latou tagi i le tagi a matua a Simeona.

O le mae’a o le folasaga a le Ta’ita’i Leoleo, na ia tu’umuli ‘ese atu ai, ae ua tu’u atu i ta’ita’I o le a’oga e saili se fofo o le latou fa’afitauli.

Ma na faapea foi ona fa’anoi atu ma le Puleaoga ona ua o’o i le taimi e amata ai le a’oga, ma ia tula’i ‘ese atu foi ma ia.

Ua toe ai nei o sui o le Komiti Faafoe a le a’oga faapea ma le Peresetene o le PTA a matua, i totonu o le ofisa a le Pulea’oga.

Sa fai sina umi o nofo sa o ia i latou nei, e to’a fa, ua leai ma seisi e gagana.

Ona faapea mai lea o le peresetene o le PTA a matua, “O le a le mea ua tuai ai ona fa’afeso’ota’i le loia a le a’oga, e sau e va’ai po o le a se fofo o lenei faafitauli.”

Na avea lea faamatalaga mai i le Peresetene o le PTA, e pei o se okesene fou, ua manavaina e sui o le Komiti Faafoe.

“Ioe, ua tatau ona logo le loia, ina ia maua mai ai se fautuaga i le agai i luma o lenei mataupu,” o le oso mai lea a leisi sui o le Komiti Faafoe.

Ua tula’i se tasi o sui o le Komiti Faafoe a le a’oga ma se’i ane i luga lana telefoni ma vili loa. Ua tali mai le loia a le a’oga ma sa alu se taimi o tau faamatala atu iai e le sui o le Komiti ia le mea na tupu. Ua sau loa ma le faatonuga a le loia, o le a se’i alu i le ofisa a leoleo, e sailiili le mataupu.

Ua pei ni tagata ua leva ona leai se okesene, le tau fai mapuea o le ‘au fono ma toe fa’aauau ona manavanava lelei le tagata ia, ina ua maua mai le tala i le loia.

Ae fetaui tonu lava ma le toe fo’i mai o le Pulea’oga i lona ofisa, ua mae’a ona amata le a’oga. Ma ina ua ia faalogo atu i le ripoti a le vaega lea sa i totonu o lona ofisa, sa amata ona toe ta ta lelei le fatu a le Pulea’oga.

Ma ua faamavae nei le kulupu lenei, o le a o e faatalitali mai le tala mai i le latou loia.

[E FAIA PEA]