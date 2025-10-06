VAEGA 37

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, ae o le a fa’aauau atu le tatou Fagogo – O LE AVE PASI A’OGA.

**************************************************

Sa gata mai le tatou Fagogo i le vaiaso ua tuanai, ina ua mae’a ona fa’ailoa atu e le Taitai Leoleo i le ‘au fono, lea e aofia ai le Pulea’oga, Sui o le Komiti Faafoe ale a’oga faapea le Peresetene o le PTA a Matua, ia le mafua’aga o lona ‘auai mai i le latou fono i lea taeao, e ui ina sa le’i vala’aulia o ia i le fono.

Na ta’ua e le Ta’ita’I Leoleo, le o’o atu o matua o le alii a’oga o Simeona, ma fa’aulu se la tagi e faasaga i le a’oga ma le Komiti Fa’afoe o A’oga, ona o le fa’alavelave lea sa tupu, lea na maliu ai le alii ave pasi a’oga o Paulo. O le autu o le tagi a matua a Simeona, ona sa iai so latou talitonuga, mai i tulaga na va’ava’ai ma molimauina e lo la alo, sa a’afia ia le ave pasi a’oga, i vaea o fualaau faasaina.

Ma o lo’o taofi matua a Simeona, e tusa ai ma le faaupuga o le la tagi, ana faatino e le a’oga lo latou tiute o le mataituina lelei o a latou ave pasi, e aofia ai ma le su’esu’eina i tulaga o fualaau faasaina, semanu e le tupu le fa’alavelave lea na tupu i lea taeao, i luga o le alatele.

Na ta’ua e le Taitai Leoleo i lana tautalaga i luma o le ‘aufono, o lo’o iai se fa’avae o le tagi a matua o le alii aoga o Simeona. Ona o lo’o ia te ia se ripoti mai i le foma’i sa na ona su’esu’eina ia le tino maliu o le alii ave pasi a’oga, o lo’o fa’amaonia ai le a’afia o Paulo (le ave pasi lea ua maliu), i vaega o fuala’au faasaina, i le taimi na tupu ai le faalavelave. Ma e le’o sina tama’i a’afiaga foi.

Sa faapea mai ai foi ma le Ta’ita’i Leoleo, afai ae nofo malamalama nisi o matua e tusa ai ma lenei mataupu, o lo’o iai sona talitonuga, o le a le na’o le tasi se tagi o le a o’o atu i le latou ofisa, ae e le’i mae’a galuega o lea aso.

Na fa’amae’aina le saunoaga a le Taitai Leoleo, i lona faapea atu i le ‘aufono, ua tatau ona tu’u lo latou fetaua’I, ae saili se auala e mafai ai ona fofoina ai lenei mataupu.

Ua savali atu i fafo ia le Taitai Leoleo, ua na tu’ua na’o le ‘aufono.

Ma sa fai sina umi, o saofafa’i le ‘aufono ua leai seisi e toe pisa. Ua na’o le sioa atu i le faitoto’a na ulufafo atu ai le Taitai Leoleo.

Ona faapea mai lea o le Pulea’oga, “o le mafua’aga tonu lea sa ou valaauina ai outou i lenei taeao. Ae e lelei pe a tu’u atu se avanoa e tou te fa’asoa ai, ae so’u alu atu e fa’ataunu’u nisi o fuafuaga o le taeao, ona o lea ua o’o i le taimi e amata ai le a’oga.”

Ua ulufafo atu foi ma le Pulea’oga, ae o le taimi lea, ua le manofo le ta ta vale o lona fatu ma le afu malulu, ua sisina pei o se vaitafe.

[E FAIA PEA]