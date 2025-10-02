Vaega e 36

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao fou.

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo, “O LE AVE PASI A’OGA” i lona vaega e 36.

Ua va’aia foliga popole i le ‘au fono, ona o le ripoti fa’aleo a le Taitai Leoleo, e tusa ai ma le tulaga i le tino maliu o le alii ave pasi ma vaega o fualaau faasaina, ae o lea fa’ato’a latou fa’alogo foi lea i se vaega o le ripoti e fa’atatau i le nofoaga na tupu ai le faalavelave.

Na fa’aauau le faamatalaga a le ta’ita’i leoleo ma ia faapea atu i le ‘au fono, “Sa faia se faamatalaga a le inisinia o taavale a le tou aoga, ma sa ia ta’ua foi lona fesiligia o le alii ave pasi lea ua maliu. I le mafua’aga na o’o atu ai lana pasi i lea vaega o le alatele, ae e le o se vaega lea o i luga o lana fa’afanua, e alu ai lana pasi, i le momoliina mai o fanau aoga, i le aoga ma le toe aveina atu o i latou i le fale.”

“Ma o se tulaga sa ou fa’afesiligia ai foi lea tulaga. Ma ua mae’a ona ou su’esu’eina ia ata vitio o masini pu’eata a le malo, i luga o le alatele ma sa va’aia ai le fa’afoeina e le alii ave pasi ua maliu, ma le le fa’autauta o le pasi a’oga i lea taeao. E foliga mai, sa taumafai o ia, ina ia fa’atupu se faalavelave i luga o le alatele.”

Ua tau fai nonofo le ‘aufono aemaise le Pulea’oga, ua le toe iai seisi e toe gagana. Ae ua na o le mata’i o le ta’ita’i leoleo, a’o fa’aauau ona tautala.

“Sa fa’amautu i a matou su’esu’ega, le taumafaiga a le alii ave pasi, ina ia tupu se fa’alavelave i lea taeao, Ii le pasi,” o le faamatalaga lea a le ta’ita’i leoleo.

“Ae e faafetai i le Atua, ona sa le’i taunu’u lona faamoemoe, ona sa pa le pa’u a le pasi, ma na leai ai seisi ana gaioiga e mafai ona fai, se’ia vagana o le fa’aafe i tua o le pasi. Ma e fa’afetai foi, sa vave o’o atu le inisia taavale a le aoga, na mafai ai ona taofia le alii o Paulo, ma le toe faia o seisi fuafuaga, e ono lavevea ai le fanau aoga.”

Ua leai se pa’o po o se pisa na toe lagona i totonu o le ofisa a le pulea’oga. Ua na’o le nofo o le tagata ma fa’asolo ona mafaufauga, e tusa ai ma le ripoti ua o latou maua i lea taeao.

“O le a se mea e mafai ona o matou faia?” o le fesili mai lea a le peresetene o le PTA a matua.

“O le tulaga lena, e ao ona outou soalaupuleina i le taiimi nei. Aua ou te iloa, e le na’o le pau lea o le tagi, o le a o’o mai i le matou ofisa, e tusa ai ma lenei mataupu. Ae ua tatau ona fai sa outou fuafuaga, e mafai ai ona fofoina lenei faafitauli,” o le tala lea a le ta’ita’i leoleo ma ia toe ulufafo atu ma le ofisa a le pulea’oga, ae tu’u ai na’o le aufono.

[E FAIA PEA]