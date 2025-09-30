VAEGA 35

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, ae o le a fa’aauau atu le tatou Fagogo – O LE AVE PASI A’OGA.

Sa fa’agataina mai le tatou Fagogo i le vaiaso ua mavae, i le taimi o faia ai le fonotaga a le Pulea’oga ma totino o le Komiti Faafoe a le a’oga faapea le Peresetene o le PTA a matua, ma le Taitai Leoleo.

“O le mafua’aga lena ua ou sau ai i le taeao lenei. E fa’ailoa atu ia te outou, ua mae’a ona fa’aulu e le loia a matua o Simeona ia sa latou tagi e faasaga i le a’oga, o lau susuga i le Puleaoga, o la outou Komiti Faafoe faapea le PTA a matua, ona o le fa’alavelave na tupu, lea ua a’afia ai mafaufau ma lagona o fanau aoga.”

O le fa’aaliga lea a le Taitai Leoleo i le ‘aufono.

Na pei ua fai se maliu i totonu o le potu a le Pulea’oga le liua o foliga o le Puleaoga, le komiti ma le peresetene o le PTA, i le faamatalaga a le Taitai Leoleo.

“Ae o le a le mea o le a a’afia ai fua matou i le tagi a lena aiga? Ma leisi mea, e le’i iai se tamaititi po o se teineititi aoga na a’afia pe na lavea i le faalavelave.” O le tau fai feosofi mai lea o le ‘au fono ma faaleo lo latou tete’e i le tagi lea ua ta’ua e le Ta’ita’i Leoleo.

“Atonu e tou te le’i talitonu pe na tou nofo malamalama i le ripoti mai i le foma’i faapitoa lea na gafa ma su’esu’ega o le tino maliu a le alii ave pasi, ina ua mae’a le faalavelave,” o le faamatalaga lea a le Ta’ita’I Leoleo.

“O iina sa fa’amaonia ai le tumu o le tino o le alii ave pasi, i vaega o fualaau faasaina, i le taimi na tupu ai le faalavelave i luga o le alatele.”

“Ma leisi tulaga, e leai ma seisi o outou na mafaufau i le nofoaga na tupu ai le faalavelave. O se vaega o le alatele, na matua’i mamao ese atu lava ma le auala e nonofo ai fanau aoga ia sa a’afia. O le fesili la sa tula’i mai, pe aisea na o’o ai le pasi a’oga i luga o lea vaega o le alatele.”

A’o fa’aauau le faamatalaga a le Ta’ita’i Leoleo, ua na’o le fetilofa’i o le ‘au fono ua le iloa se faamatalaga o le a tali mai ai. Ae o le taimi lea i le Pulea’oga, ua na o le punou lava i lalo.

[E FAIA PEA]