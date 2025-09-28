Vaega e 34

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao fou.

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo, “O LE AVE PASI A’OGA” i lona vaega e 34.

Ua oso mai se tasi o totino o le komiti faafoe ma faapea mai, “O le a le mea e tatou te popole ai? O ai o le a talitonu i le faamatalaga a se tamaititi a’ga laititi?”

E le’i uma lelei atu le fesili a le sui o le komiti faafoe, ae tali mai le Taitai Leoleo lea e nofonofo lava i lona tulimanu ma fa’alogologo mai i le fono. “O ona matua.”

Ua tau fai velo uma atu ulu o le au fono i le tulimanu o lo’o saofa’i mai ai le Taitai Leoleo, e aunoa ma se pisa.

Sa tula’i lemu ifo i luga le Taitai Leoleo ma savali mai i luma o le potu, ma tu i tafatafa o le nofoa a le Pulea’oga ma ia faapea atu, “O le mafua’aga lena ua ou sau ai i le taeao lenei. E fa’ailoa atu ia te outou, ua mae’a ona fa’aulu e le loia a matua o Simeona ia sa latou tagi e faasaga i le a’oga, o lau susuga i le Puleaoga, o la outou Komiti Faafoe faapea le PTA a matua, ona o le fa’alavelave na tupu, lea ua a’afia ai mafaufau ma lagona o fanau aoga.”

Na pei ua fai se maliu i totonu o le potu a le Pulea’oga le liua o foliga o le Puleaoga, le komiti ma le peresetene o le PTA, i le faamatalaga a le Taitai Leoleo.

“Ae o le a le mea o le a a’afia ai fua matou i le tagi a lena aiga? Ma leisi mea, e le’i iai se tamaititi po o se teineititi aoga na a’afia pe na lavea i le faalavelave.” O le tau fai feosofi mai lea o le ‘au fono ma faaleo lo latou tete’e i le tagi lea ua ta’ua e le Ta’ita’i Leoleo.

“Atonu e tou te le’i talitonu pe na tou nofo malamalama i le ripoti mai i le foma’i faapitoa lea na gafa ma su’esu’ega o le tino maliu a le alii ave pasi, ina ua mae’a le faalavelave,” o le faamatalaga lea a le Ta’ita’I Leoleo.

“O iina sa fa’amaonia ai le tumu o le tino o le alii ave pasi, i vaega o fualaau faasaina, i le taimi na tupu ai le faalavelave i luga o le alatele.”

“Ma leisi tulaga, e leai ma seisi o outou na mafaufau i le nofoaga na tupu ai le faalavelave. O se vaega o le alatele, na matua’i mamao ese atu lava ma le auala e nonofo ai fanau aoga ia sa a’afia. O le fesili la sa tula’i mai, pe aisea na o’o ai le pasi a’oga i luga o lea vaega o le alatele.”

A’o fa’aauau le faamatalaga a le Ta’ita’i Leoleo, ua na’o le fetilofa’i o le ‘au fono ua le iloa se faamatalaga o le a tali mai ai. Ae o le taimi lea i le Pulea’oga, ua na o le punou lava i lalo.

[E FAIA PEA]