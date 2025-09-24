VAEGA 33

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelope o lo’o maua mai ai lenei auaunaga, aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa. E fa’atalofa atu i le faaopoopoga fou o le tatou Fagogo. E tatou te tau fai si’faatasi le viiga ma le mua i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, ae o le a fa’aauau atu le tatou Fagogo – O LE AVE PASI A’OGA.

Sa fa’agata mai le tatou Fagogo i le vaiaso ua tuanai, ina ua talo e le Puleaoga ia se latou fonotaga ma totino o le Komiti Faafoe a le aoga faapea le Peresetene o le PTA a matua.

Ina o le a amata le latou fonotaga, ae fa’alogoina e le puleaoga, le pisa mai o lana failautusi ma se tagata, i tua atu o le faitoto’a o lona ofisa.

Ua tu ifo i luga le Puleaoga ma savali atu, ma tatala lana faitoto’a, ae sa matua’i faate’ia o ia ina ua tatala atu le faitoto’a, ae o lo’o tu mai ai le Taitai Leoleo lea na la talanoa i lea taeao, o lo’o tau taofiofi mai e lana failautusi, mai i le tatalaina o le faitoto’a o le ofisa o le Puleaoga.

Ua na’o le sioa mai o le Puleaoga i le Taitai Leoleo, ae ua ‘ata le Taitai Leoleo ma faapea atu i le Puleaoga, “Ou te iloa, e tatau ona ou auai i le tou fonotaga lea e fai.”

Ua leai se tala a le Puleaoga, ae ua na’o le faatafa ma ua savali atu le Taitai Leoleo i totonu o le potu ma saofa’i ifo i le nofoa.

E ulufale atu le Taitai Leoleo, ae o le taimi lea ua pupula to’a mai iai le to’afa lea o lo’o nonofo i totonu o le ofisa a le puleaoga, i le ulufale atu o le Taitai Leoleo ma saofa’i ifo i lona nofoa.

“O le a le mea lea e tupu?” o le fesili atu lea a le Peresetene o le PTA a matua.

Ua toe saofa’i ifo le puleaoga i lona nofoa ma amata ona ia tautala, ma ia fa’afetaia le susu mai o totino o le komiti faafoe faapea le peresetene o le PTA.

Ona fa’aauau lea ona fa’amatala atu e le Puleaoga ia le tala atoa, e uiga i le o’o atu o alii a’oga o Simeona i lona ofisa ma fa’ailoa atu, ia lona iloa o le tulaga sa tupu ia Paulo, le alii ave pasi ua maliu, a’o soifua o ia. Ma sa ta’ua e le Puleaoga, na ia matua’i o’o lelei i le aiga o Simeona, e toe talanoa ia Simeona ma faamamafa ia te ia, le taua o le ‘aua ne’i faamatalaina o nei tulaga, i seisi.

Ae peitai, e foliga mai, ua mae’a ona faamatala e Simeona i ona matua.

Na fa’ai’u le lauga a le Puleaoga i lona faapea atu, “Ou te iloa, ua le toe umi ae amata ona salalau i aiga o fanau a’oga, ia le faamatalaga a Simeona. Ma o le mafua’aga lea ua ou valaau atu ai, ina ia o tatou soalaupuleina leisi a tatou la’asaga, e mafai ai ona fofoina lenei faafitauli.”

Ua oso mai se tasi o totino o le komiti faafoe ma faapea mai, “O le a le mea e tatou te popole ai? O ai o le a talitonu i le faamatalaga a se tamaititi a’ga laititi?”

E le’i uma lelei atu le fesili a le sui o le komiti faafoe, ae tali mai le Taitai Leoleo lea e nofonofo lava i lona tulimanu ma fa’alogologo mai i le fono. “O ona matua.”

[E FAIA PEA]