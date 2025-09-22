Vaega e 32

Ae sagai mai loa mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo, “O LE AVE PASI A’OGA” i lona vaega e 32.

O le taeao na soso’o ai, sa usupo lava le Pulea’oga i lona ofisa, e tapenapena mo le latou fonotaga ma le peresetene o le PTA a matua faapea ma totino o le komiti faafoe a le aoga, e soalaupuleina le mataupu e faatatau i le latou avepasi lea ua maliu.

A’o pisi le Pulea’oga i ana tapenapenaga, sa fa’ate’ia o ia ina ua tatagi lana telefoni ma ina ua taliina, sa faapea mai le tagata lea e i leisi itu, “O le ta’ita’i leoleo lea. E maua sou avanoa i lenei taeao?”

Ua tau puni le manava a le pulea’oga ma ia saofa’i sa’o i luga ma faapea atu, “E iai se mea ua tupu?”

Na toe faapea mai le ta’ita’i leoleo, “E lelei ona ta talanoa pe a ta faafesaga’i.”

Ona fai atu lea o le Puleaoga, “O lea e fai le matou fono ma le komiti faafoe a le aoga faapea le peresetene o le PTA a matua. E mafai ona ta feiloa’i pe a mae’a lea fonotaga.”

Ua ioe mai iai le taitai leoleo, ona tu’u lea e le Puleaoga i lalo lana telefoni, ae o le taimi lea, ua amata ona alu ifo le afu malulu o le Puleaoga.

Ae sa le’i iai se taimi e na te mafaufau atili ai i le telefoni mai a le taitai leoleo, ona o lea e tapenapena lana fonotaga ma taitai o le latou a’oga.

Ua o’o i le taimi atofaina, ua faatonuina e le Puleaoga ana sui pule ma faufautua a le a’oga, ina ia o latou faatinoina ona tiute i lea taeao. Ona ia faatonuina lea o lana Failautusi, e aua ne’i tu’uina atu ni telefoni pe faataga seisi ona alu atu i lona ofisa.

Ae o le taimi lea, ua amata ona gasolosolo atu le au fono. Ma e to’atolu i latou i totonu o le Komiti Faafoe ma o le tagata na mulimuli atu, o le peresetene o le PTA a matua.

Ua saofafa’i ifo nei ia le aufono ma ua amata ona fa’afeiloai e le Puleaoga. A’o fa’agasologa le feiloaiga a le Puleaoga, sa o latou faalogoina le pisa atu o ni leo i fafo o le faitotoa a le ofisa a le puleaoga.

Ua taofi le fa’afeiloaiga a le Puleaoga ae ua tulai mai i luga, ona sa ia lagona mai le si’isi’i o le siufofoga a si ana failautusi. Ma ua savali mai ma tatala le faitoto’a.

Sa matua’i faate’ia o ia ina ua tatala atu le faitoto’a, ae o lo’o tu mai ai le Taitai Leoleo lea na la talanoa i lea taeao, o lo’o tau taofiofi mai e lana failautusi, mai i le tatalaina o le faitoto’a o le potu a le ofisa o le Puleaoga.

Ua na’o le sioa mai o le Puleaoga i le Taitai Leoleo, ae ua ‘ata le Taitai Leoleo ma faapea atu i le Puleaoga, “Ou te iloa, e tatau ona ou auai i le tou fonotaga lea e fai.”

Ua leai se tala a le Puleaoga, ae ua na’o le faatafa ma ua savali atu le Taitai Leoleo i totonu o le potu ma saofa’i ifo i le nofoa.

[E FAIA PEA]